單車環台 不倒騎士騎出生命扺苗栗

台灣抗癌協會舉辦第十三屆不倒騎士騎出生命單車環台圓夢活動日昨扺達第九站苗栗縣政府拜會，苗栗縣政府秘書長陳斌山致贈「騎驥天涯、幸福苗栗」錦旗，歡迎不倒騎士車隊，並表達對所有癌友的敬意與祝福。

台灣抗癌協會創會理事長吳興傳今年亦參與陪騎，希望透過運動的力量，鼓勵更多癌友走出病痛陰霾，以運動戰勝病魔，重拾自信與活力。

此次環島活動全程一千一百公里，共有五十位癌友及親屬共同騎乘，沿途拜會各縣市政府與醫療院所，苗栗縣政府秘書長陳斌山說，單車環島活動如同一座座移動的燈塔，傳遞希望、點亮生命。

台灣抗癌協會前理事長吳興傳代表車隊拜訪苗栗縣政府，受到秘書長陳斌山與衛生局副局長莊素玲等人熱烈歡迎，秘書長並致贈「騎驥天涯幸福苗栗」錦旗，表達對所有癌友的敬意與祝福，同時在環島地圖上簽名留念；抗癌協會前理事長吳興傳亦頒贈感謝狀，感謝縣府支持、協助抗癌騎士單車環島圓夢活動。

苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，苗栗縣政府衛生局一直致力推動癌症防治工作，鼓勵民眾定期健康檢查，及早發現、及早治療，同時讚揚不倒騎土的勇氣與毅力，是「最堅強的生命勇士」，看到騎士們騎著單車，以實際行動挑戰自我，讓人感受到「不倒騎士」的勇敢、堅毅、永不放棄的精神，希望他們繼續傳遞愛心，為更多人點燃希望。

台灣抗癌協會前理事長吳興傳指出，協會每年推動三大抗癌活動—登玉山、單車環台與泳渡日月潭，希望透過運動相互扶持，落實「以生命影響生命」的核心精神，讓癌友彼此陪伴，共同實踐健康與希望的信念。

苗栗縣政府衛生局指出，不倒騎士單車環島活動已邁入第十三屆，年年吸引許多癌友、家屬及車友共同參與，獲得社會各界的熱烈支持與肯定，不僅促進癌友的身心健康，更傳遞重要訊息—「癌症不是終點，而是一個轉捩點」，只要懷抱信心、勇氣與行動力，就能為人生寫下嶄新的篇章，期盼透過此項活動，激勵更多人勇敢面對挑戰，珍惜生命。

此次參與的癌友中，來自獅潭鄉的大湖獅子會會長徐媺涵特地邀請獅友們到場加油打氣並捐贈物資，展現地方團體對癌友的關懷與支持。