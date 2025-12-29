單車男突自摔 後方機車追撞！2人噴飛倒臥馬路中央

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉台9線發生一起驚險的二次車禍事故！51歲陳姓男子騎腳踏車南下行經203公里處時，不明原因突然連人帶車「向左倒」摔在車道上，導致後方一名69歲王姓機車騎士反應不及，直接追撞上去，兩人雙雙噴飛倒地掛彩；警方獲報到場處理，發現王姓騎士酒測值為0.06毫克，雖有酒精反應但未達法定開罰標準，且通過生理協調平衡檢測，因此未予舉發，詳細肇責仍待進一步釐清。

警方調查，這起事故發生在21日上午10點40分左右，51歲陳姓男子當時騎著腳踏車，沿著台9線由北往南行駛，行經壽豐鄉203公里處時，陳男疑似重心不穩，整台車突然失控往左側車道重摔倒地。由於事發突然，騎在陳男後方的69歲王姓機車騎士見狀根本來不及煞車閃避，直接攔腰撞上倒在地上的腳踏車與陳男。

根據行車紀錄器與監視器畫面顯示，撞擊力道相當猛烈，王姓騎士撞擊後連人帶車噴飛，與陳姓男子雙雙倒臥在馬路中央，吉安警分局志學派出所獲報後，立即指派員警趕赴現場，並通報消防局救護車到場救援。救護人員檢視發現，兩人手腳都有多處擦挫傷，所幸意識清楚，經送醫包紮治療後均無生命危險。

事故處理過程中，警方依規定對雙方駕駛進行酒測。陳姓單車騎士酒測值為0，不過後方追撞的王姓機車騎士，呼氣酒測值測得0.06毫克。對此，吉安警分局指出，依據現行道路交通管理處罰條例標準，酒測值達0.15毫克以上才會開罰，達0.25毫克以上則觸犯公共危險罪。

警方解釋，雖然王男測出0.06毫克顯示體內有酒精反應，但因數值「遠低於」法定處罰標準，員警依程序對王男實施「酒後駕車生理協調平衡檢測」(俗稱直線平衡測試、畫圓等觀測表評估)，王男均能通過測試，確認其駕駛能力未受嚴重影響，因此警方最終未對王男開立酒駕罰單，也未列為酒駕案件移送，但仍告誡騎車前應避免飲用含酒精飲品。

吉安警分局今指出，這起事故初步研判是前車自摔、後車未注意車前狀況且反應不及所致，但詳細的肇事責任歸屬，仍待進一步調查釐清。警方也呼籲，民眾駕駛汽機車或騎乘自行車時，務必隨時注意前方路況，並與前車保持足夠的安全距離，以便遇到突發狀況時有足夠的時間反應，避免類似事故發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

