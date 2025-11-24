單車賽出「撞」況 15歲選手摔倒遭轎車撞傷送醫

選手跟其他車手擦撞後，摔落內側車道，後方銀色轎車煞不住撞上去。（圖／東森新聞）





昨天台南左鎮舉行單車賽，撞況連連。15歲黃姓選手疑似跟其他選手擦撞，倒地後人車摔到內車道，後方轎車煞車不及，直接撞上輾過，還在加護病房，民眾質疑有部分選手賽中疑似集體闖紅燈才會釀禍。警方表示，活動有申請路權使用，但用路人還是要遵守交通法規，至於肇事責任還在釐清。

大批自行車選手騎在馬路上，一名選手跟其他車手擦撞後，摔落內側車道，後方銀色轎車煞不住撞上去，騎士傷勢嚴重，救護車抵達時，其他選手還揮手比就是這裡，趕快來救人。

台南新化交通分隊小隊長吳鎮宇：「左鎮區台20線25K彎道處，發生交通事故，黃姓自行車騎士行經該處時，疑不慎與其他選手擦撞後，人車倒地於內側車道，遭後方俞姓民眾所駕駛小客車，煞車不及撞傷，黃姓自行車騎士受傷後送往醫院救治。」

台南市交大副大隊長黃筱寧：「本案經主辦單位提出路權使用申請，經各權管機關審查核准同意在案，惟臨時使用道路期間，用路人仍應遵守路道標誌標線，及交通號誌規範。」

15歲少年參加自行車賽，與別的選手擦撞之後，人車倒在內側車道，又遭後方轎車撞傷，雖然說比賽有申請路權，也有專人協助指揮交通，但沒有車道線分流，是否有改善空間，而肇事原因警方還要調查。

