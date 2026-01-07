單車通勤者福音 曼達尼：威廉斯堡大橋坑窪修好了

市長曼達尼宣布修復威廉斯堡大橋橋頭，其路面不平整問題曾困擾單車使用者。(記者劉梓祁╱攝影)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)於6日前往曼哈頓華埠一帶，處理其上任後的首批施政重點之一，宣布修復威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)橋頭、長期困擾單車使用者的路面不平整問題。

該路段位於地蘭西街(Delancey St.)的曼哈頓端橋頭，因坡度突降形成明顯路面突起，被指過去導致多起騎行者失控摔倒事故。曼達尼當天與市交通局(DOT)局長佛林(Mike Flynn)一同到場，並在媒體鏡頭前嘗試鏟起瀝青鋪設路面。

曼達尼表示，此舉不僅是修補單一安全隱患，更象徵新一屆市府將著手改善長期被忽視的行人與單車基礎設施。他提到，無論問題大小，市府都將正面處理，並強調這類「看似微小、但直接影響市民日常安全」的街道工程。

佛林則指出，除橋頭路面修補外，交通局正推動一項總額約7000萬元的整體工程，計畫重新設計從威廉斯堡大橋至包厘街(Bowery)一帶的地蘭西街路段，以改善單車、行人與車輛混行所造成的長期交通壓力。

據市府數據，威廉斯堡大橋每日平均承載約8600名騎行人士，是東河(East River)各橋中單車流量最高的一座。此次修補工程，是曼達尼上任首周內，針對公共交通與街道安全的舉措之一。

作為單車通勤的倡導者，曼達尼在上周宣布恢復布碌崙(布魯克林麥基尼斯大道(McGuinness Boulevard)的單車道計畫，並在隨後與州長霍楚(Kathy Hochul)一同慶祝曼哈頓堵車費政策實施一周年。

過去四年在亞當斯(Eric Adams)任內，市府原訂須完成150哩設有隔離或執法設施的公車專用道，以及250哩的受保護單車道；根據交通局數據，實際完成進度為約28哩公車專用道與95哩受保護單車道。

