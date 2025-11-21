單車騎士不滿被按叭 狂踩踏板追公車爆衝突

公車停在路中，司機和YouBike騎士爆發衝突。（圖／東森新聞）





新北市中和中正路，今（21）日上午9點半發生行車糾紛，公車對YouBike按喇叭，卻被騎士攔車嗆聲。司機下車理論，雙方在路中爆發激烈口角衝突，就連車上乘客也下車幫忙勸架。儘管最後雙方都不願追究，但衝突畫面全被民眾拍下。

路中高分貝開吵，雙方情緒很激動。公車司機vs.YouBike騎士：「我有惹到你嗎？」

兩人大聲吵，車子顧不了，就是停在路中的主角，公車司機和YouBike騎士。從另個角度看，當下發生衝突，乘客下來勸架，要拉也拉不動，但怎麼這麼氣？司機還原衝突起因。

公車司機：「當時車輛是在騎士後面，我只是好心示意按喇叭，不知道為什麼到下一個路口，我進完站要離站，然後腳踏車就攔我了，之後就開始錄影，就說要投訴我，要檢舉我。」

這喇叭聲，公車示意提醒，控訴在下一站靠站時被騎士攔停。YouBike騎士：「你要不要看看，你剛剛開什麼車，你按什麼喇叭。」

事發在新北市中和中正路上，雙方一路從路中吵進騎樓，把附近店家都嚇壞。目擊店家：「那吵架聲音很大聲，就是這附近的店家都聽得到，甚至到對面都聽得到。」

今日上午9點半，公車和腳踏車爆發行車糾紛，車上當下還有大約10名乘客，最後由接駁車接送離開。公車司機：「當時我車門是開的，他也有示意想要上車，類似想要進一步的衝突，所以我當時也確實是有下車跟他爭執而已啦，被人家按喇叭逼車什麼，其實我們也是很無奈。」

警方到場，雙方沒有受傷，暫時互不追究，只是這樣吵，民眾乘客難免嚇一跳。

