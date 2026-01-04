單車騎士疑搶快闖燈！遭小黃撞頭部重傷ICU觀察中

腳踏車騎士違規闖燈穿越斑馬線，遭計程車撞上。（圖／東森新聞）





2號晚上，桃園國際路和慈文路口發生一起驚悚車禍，一名腳踏車騎士違規闖燈穿越斑馬線，遭計程車撞上，整個人噴飛出去，當場倒地昏迷，事發兩天，依舊還在加護病房搶救，對此當地居民也透露，這路口經常會有腳踏車違規穿越車陣，完全不顧生命安全，超級危險。

傍晚路口，計程車才剛左轉，突然間一輛腳踏車闖紅燈竄了出來，根本閃避不及，砰的一聲撞了上去，腳踏車橫倒路中，車上物品四散一地，救護人員獲報，趕抵現場，將腳踏車騎士送醫急救。

危險車禍就發生在2號晚上7點多，桃園國際慈文路口，當時正值下班時間，這名38歲的林姓騎士騎著腳踏車準備回家，但他不顧交通號誌，硬是闖紅燈，還違規騎上斑馬線，因為車速太快，小黃運將閃避不及。

桃園交通中隊小隊長余志偉：「經實施檢測，雙方酒測值為零，後續肇事責任，由警方釐清中。」

這一撞，騎士當場倒地昏迷，後腦杓有五公分的撕裂傷，送醫後住進加護病房，事發經過兩天，狀況依舊不樂觀。

民眾vs.記者：「（小黃運將）應該也要注意到才是，（你認為說大家都還是要注意），對。」

當地居民也透露，這個路口經常有腳踏車違規穿插在車陣中，超級危險。

民眾：「不要覺得好像，行人還是腳踏車都會讓，（轎車）都會等你看你，或是說認為車都會讓你，尤其是走路也是，因為有時候開車，我自己也有開車，因為有時候開車，可能真的...尤其是晚上，可能真的沒有看到，尤其是一個轉彎就沒看到。」

這回腳踏車騎士疑似趕著回家，卻違規闖燈，恐怕還得再因為違規騎上斑馬線，罰單再加一，但運將撞上人也得負責，後續官司還有得打。

