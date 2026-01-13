單週暴增23例流感重症、3人死亡！ 30多歲男敗血症搶救中

疾管署公布最新流感監測數據，今年第1週新增23例流感併發重症病例及3例死亡個案，重症患者當中出現相對年輕的案例。其中一名北部30多歲男性患者，本身有肥胖及高血壓病史，未接種本季流感疫苗，目前仍在加護病房治療中。

北部30多歲男性患者，本身有肥胖及高血壓病史，未接種本季流感疫苗，目前仍在加護病房治療中。（圖／中天新聞）

根據疾管署監測資料，今年第1週類流感門急診就診計91，842人次，較前一週上升9.6%。近7日新增的23例重症病例中，包括3例H1N1、19例H3N2及1例B型流感，另有3例死亡個案均為H3N2。實驗室監測顯示，目前社區流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中A型H3N2占多數，其次為B型及A型H1N1。

防疫醫師林詠青說明，該名30多歲男性患者1月初出現發燒、咳嗽症狀，曾至診所就醫被診斷為一般感冒並給予口服藥物。患者後續出現高燒、胸痛、全身痠痛及呼吸喘等症狀，至急診就醫後流感快篩呈A流陽性，胸部電腦斷層檢查發現雙側肺炎，確診為流感併發肺炎、呼吸衰竭及敗血症，隨即收治加護病房給予流感抗病毒藥物治療。患者住院約1週，目前病況逐漸穩定，已移除氣管內管，持續觀察中。

死亡個案方面，林詠青表示，最年輕為北部60多歲男性，患有高血壓、糖尿病、高血脂及B型肝炎帶原等多重慢性疾病，同樣未接種本季流感疫苗。該患者12月上旬出現咳嗽有痰、喉嚨痛、全身虛弱等症狀，就醫診斷為A流並服用口服抗病毒藥物，但症狀未改善，後續出現食慾下降、腹脹、下肢水腫等情形。

最年輕流感死亡案例是北部60多歲男性，患有高血壓、糖尿病、高血脂及B型肝炎帶原等多重慢性疾病，同樣未接種本季流感疫苗。 （示意圖／Pixabay）

林詠青指出，該名死亡個案急診就醫時發現黃疸，抽血檢查顯示白血球與發炎指數上升，肝指數、黃疸指數均升高，電腦斷層檢查發現肺炎及肝硬化，收治住院使用抗生素治療。個案後續出現呼吸喘轉入加護病房，給予流感抗病毒藥物，但症狀持續未改善，1月上旬過世，住院共4週。死因為流感併發肺炎重症、急性呼吸窘迫，潛在的三高疾病及肝硬化也可能增加重症風險。

本流感季自去年10月至今，累計441例重症病例，包括118例H1N1、317例H3N2、1例A型未分型及5例B型，另有86例死亡個案，其中24例H1N1、60例H3N2、1例A型未分型及1例B型。重症病例以65歲以上長者占64%，具慢性病史者占83%，且88%未接種本季流感疫苗。

疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險。民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，並儘速接種公費流感及新冠疫苗。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

