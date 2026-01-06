單週流感增11重症5死 疾管署：1月下旬進入流行期、春節前後達高峰

強烈大陸冷氣團來勢洶洶，溫差大也增加疾病傳播風險。疾管署預估，流感將於1月下旬流行期並在春節前後迎來疫情最高峰。疾管署今（6）日公布最新監測數據，上週國內新增11例流感併發重症及5例死亡個案。

疾管署發言人林明誠表示，新增死亡個案都是年長且具有慢性病為主，年前各種聚會、餐敘多，群體活動增加病毒傳播風險，應儘早施打疫苗，提升保護力。

罕見「兩波段」走勢 一月下旬進入大流行

本季流感疫情與過往略有不同，呈現出罕見的波動。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，疫情延後的情況過往較為少見，推測與提早出現的秋季流感有關，呈現「先上升又下降」的走勢。

根據監測，上週類流感門急診就診達82,161人次，雖然與前一週持平，但病毒仍在社區蠢蠢欲動，疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能導致流感或是新冠疫情升溫，高風險族群均須留意重症發生風險，而疫苗接種約需兩周才能獲得足夠保護力，呼籲長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應盡速接種流感及新冠疫苗。

A型H3N2橫行 重症者近9成沒打疫苗

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。在上週新增的11例重症個案中，感染A型H3N2就佔了10例；5名死亡個案也多以感染H3N2為主。 這些死亡病例皆為年長者或具有潛在疾病病史，屬於高風險族群。

本季累計已達418例重症及83例死亡，然而，重症病例中約64%為65歲以上長者，且高達89%的重症患者並未接種本季流感疫苗。

公費疫苗僅剩20萬劑 新冠擴大接種開跑

疫苗是最好的防盾，根據統計，截至5日，公費流感疫苗還有20.6萬劑由於疫苗接種後需要約2週時間才能產生保護力，疾管署呼籲符合資格的民眾應儘速前往施打。

此外，新冠疫情目前雖處低點波動，但主流變異株NB.1.8.1仍在社區流行。 為此，疾管署已自1月1日起擴大新冠疫苗接種對象，凡年滿6個月以上且尚未接種的民眾，在2月28日前皆可公費接種。

三千劑腦脊髓膜炎疫苗 一月底前免藥費

除了呼吸道疫苗，疾管署也釋出約3000劑效期至1月31日的四價流性腦脊髓膜炎疫苗，即日起至月底，民眾前往全台32家旅遊醫學合約醫院接種，可免收疫苗藥品費。

疾管署提醒，近期氣溫變化劇烈，民眾出入人潮擁擠場所建議佩戴口罩，並落實勤洗手、注意飲食衛生。 若出現呼吸困難、胸痛或意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，以降低併發重症與死亡的風險。