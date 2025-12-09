單週破8.5萬人就診！流感再增15死 疾管署示警：疫情將升溫

疾管署呼籲民眾應接種疫苗，降低感染後發生重症和死亡的風險。（示意圖／報系資料照）

疾管署表示，第49週（11／30－12／6）類流感門急診就診計85,213人次，較前一週下降；另近7日新增21例流感併發重症病例（1例H1N1、18例H3N2、2例A未分型）及15例死亡（3例H1N1、12例H3N2）。疾管署提醒，因年末出遊及聚餐等活動多，可能增加疾病傳播風險，預估本週疫情將升溫，呼籲民眾盡快接種疫苗。

疾管署監測資料顯示，第49週類流感門急診就診計85,213人次，較前一週下降；另近7日新增21例流感併發重症病例及15例死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

廣告

據統計，本流感季（2025－2026）累計370例重症病例（108例H1N1、255例H3N2、3例A未分型、4例B型）及66例死亡（22例H1N1、43例H3N2、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64％）及具慢性病史者（占83％）為多，92％未接種本季流感疫苗。

疾管署指出，全球流感活動度上升，主要流行型別為A（H3N2），中國疫情呈上升趨勢，鄰近國家日本、韓國處高點，近1週呈下降或略降趨勢，東南亞部分國家（如泰國、越南等）自9月中後便進入活躍期，流感病例增多；西南／東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30％。

考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，為提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，減少重症與死亡，疾管署預定增購15萬劑公費流感疫苗，現已完成採購13.1萬劑，若作業程序順利，預計12月下旬到貨配送。疾管署提醒，因年末出遊及聚餐等活動多，可能增加疾病傳播風險，預估本週疫情將升溫，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

