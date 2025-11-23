單靠制裁擋不住中國解放軍 蘭德智庫：嚇阻犯台需「軍經組合拳」

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國對台軍事威脅日益升高，經濟制裁是否足以成為有效的「護台盾牌」引發討論。美國權威智庫蘭德公司(RAND Corporation)11月6日發布的《中國突發事件的經濟嚇阻》報告，給出了現實的答案，也就是單靠制裁很難嚇阻北京，必須結合外交聯盟與可信的軍事準備。報告更直言，除非美國施加強大壓力，否則日本、澳洲與英國等關鍵盟友，對於實施「預防性制裁」將持保留態度。

這份報告設定了中國可能在未來3到6個月內封鎖或入侵台灣的情境，深入分析美國及其盟友如何運用經濟工具進行嚇阻。報告指出，雖然美國可以採取包括金融制裁、出口管制等多樣化手段，但其成效高度取決於盟友的配合度以及中國經濟抗壓性。

針對各國態度，蘭德報告揭示了地緣政治的複雜現實。對於澳洲而言，除非認為中國威脅已危及國家生存，否則傾向先使用其他手段，美國可能需要施加「重大壓力」才能促使澳洲加入預防性制裁行列。日本雖具備快速實施制裁的技術能力，但考量到制裁有效性、中國可能的報復、在華日僑與資產安全，做出政治決定的難度極高。至於英國，雖然在盟友共識下可能祭出嚴厲懲罰，但同樣擔憂中國報復將重創英國經濟。

這意味著，若要構建有效的經濟嚇阻網，美國的領導與協調，將成為推動盟友克服內部政治與經濟考量的關鍵因素。

報告建議，若情資顯示中國即將犯台，美國應考慮對中國主要銀行及「跨境銀行支付系統」(CIPS)實施金融制裁，切斷其資金流動；同時針對佔領台灣所需的關鍵商品實施出口管制。儘管北京近年來致力於打造「經濟堡壘」，試圖降低對外部壓力的敏感度，但蘭德分析師強調，中國的經濟成長與就業市場至今仍高度依賴出口，這依然是其戰略上的結構性弱點。

蘭德總結，經濟制裁並非萬靈丹，它必須作為整體嚇阻戰略的一環。最有效的策略是打出「組合拳」，也就是在祭出經濟重拳的同時，必須在國際論壇上建立外交反侵略聯盟，並展示出「可見且具可信度」的軍事準備，讓北京清楚認知到犯台，將面臨一場艱難且代價高昂的戰鬥，從而放棄軍事冒險。

