單靠熱飲不足以禦寒！ 醫：長期飲熱湯增食道癌風險

高雄市 / 綜合報導

冷氣團來襲，全台冷颼颼，不少民眾排隊喝熱湯，希望暖暖身，有醫師發文表示，有些看似平常的保暖舉動，可能是錯誤的禦寒方式，像是單靠熱飲暖身，有醫學研究指出，熱飲僅能短暫刺激口腔感到溫暖，對於提升核心體溫幫助有限，保暖衣物還是得穿夠，才不會受寒；而喝熱湯，也得注意溫度，建議控制在40度上下的溫度，避免增加罹患食道癌風險。

熱氣騰騰的鮮美高湯，從鍋中撈起後，業者手腳俐落的裝有薑絲鴨腱等配料的袋子內，就是因為店家門前早已排起長長人龍隊伍，民眾都穿著厚外套手還插進口袋內，天氣實在好冷啊～，記者VS.顧客說：「變比較冷，(喝一下熱湯)，對，來喝一下熱湯，今天天氣真的是好冷，湯很好喝。」

有什麼比喝上一碗熱湯，暖暖身子更好，2日一早，高雄最低溫只有16度，主打熱湯的店家人潮特別多，記者VS.飲食店業者說：「最近真的客人比較多，(然後大家都會就是來喝個湯)，對，湯是比較多，點的人比較多點。」氣溫驟降，熱湯賣得格外的好，但喝熱湯真能禦寒保暖嗎？有醫師在臉書粉專發文，熱飲僅能短暫刺激口腔感到溫暖，對於提升核心體溫幫助有限，讓人產生「已經夠暖」的錯覺，而減少穿衣導致身體受寒。

中醫診所院長劉祈辰說：「基本上這樣效果還是有限，就是當下喝比較溫的湯，就當下稍微暖胃這樣而已，腳可以稍微泡一下熱水，泡熱水溫度也是剛好就好，40，50度，這樣就可以了。」醫師也建議，喝湯不能溫度太高，溫度應控制在40度左右，避免超過65度，才能減少食道癌風險。

有幾項NG禦寒法要注意，像是從外面回家立刻洗熱水澡，血管劇烈收縮擴張相當危險，忽略重點部位保暖，只穿厚外套，不戴帽或圍巾，熱能照樣流失，以及還沒暖身就在冷空氣中跑步，天冷劇烈運動都不適合，避免不正確的禦寒法，才能平安度過寒冷天。

