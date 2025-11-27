單一市場依賴 台泥為營業損失致歉投資人

▲台泥今舉辦法說會。（圖／台泥提供）

[NOWnews今日新聞] 台泥今（27）日召開法人說明會，董事長張安平先是針對營業損失向投資者致歉，隨後宣示永續承諾減碳目標，「水泥不再是建材，是文明的宣言；我們的存在不是要讓世界更硬，而是要讓世界活得更久，呼吸得更燦爛」，將在2030年跟2016年相比減碳26.8%。

法說會現場，張安平兩側的不再只是熟悉的台泥兩岸水泥事業體高階主管，而是掌管「歐非低碳水泥」與「歐洲充儲能源」的兩位外籍高階主管，分別為Suat Calbiyik及Stefano Terranova，台泥期待回應外界對台泥轉型與營運的關注。

過去20年台泥高度依賴「兩岸水泥」，但隨著大陸產能過剩市場內捲，加上台灣本業受到房地產不景氣影響，過去幾年積極佈局歐非水泥、新能源做為第三、第四隻腳，希望在傳統產業寒冬時補位。總經理程耀輝表示，水泥業務雖然毛利、營收占逾八成，但營收土耳其占27%，比台灣22%、中國大陸20%多，葡萄牙與非洲合計16%；毛利則土耳其高達36%，葡非合計25%，台灣及中國21％及6%。

程耀輝說，今年並非尋常一年，面臨地震、氣候變遷、匯率等不可控因素，還有三元廠災損，歸屬母公司淨利受到約150億元影響。雖然有88%不是現金減損，現金流壓力不大，但仍把困難轉為動力，強化風險管控，啟動RBA與ISO 31000，也用科技手段如CCTV進行礦山 3D建模監測、太陽能板追蹤是否故障、變電站變壓器溫度監測、預熱塔高空巡檢等。

▲台泥董事長張安平。（圖／記者李青縈攝）

另外，張安平在法說會一開始指出，今年台泥發生的意外比較多，在管理上針對供應商和管理都有不到位的問題，造成投資者損失、營業的傷害，「我個人向所有投資者道歉」。隨後以以法文「Raison d’être（存在的理由）」為題，向投資人描繪了未來的台泥生產據點，將不再是冰冷的工廠，而是具備 AI 自學、能吸碳儲能的「文明級系統」。

張安平表示，「全球七成的水泥，是在 1990 年以後生產的。換句話說—— 我們這一代，是讓地球增加最多碳的一代。 既然如此，我們就必須成為最懂得反省的一代。」台泥正透過 AI 與人腦共創，讓數據與自然對話。未來的台泥工廠將是城市的綠色細胞，不再只是消耗資源，而是能主動為環境「追回時間」。這不僅是技術的升級，更是台泥存在的理由—不只為了讓世界更硬，而是為了讓世界活得更久。

