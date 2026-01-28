單一席次保衛戰 新秀老將搶位
新竹縣議員第9至13選區因每區僅應選1席，形成激烈的單一席次保衛戰，目前除了第12選區現任議員劉建民與尖石鄉長曾國大換位參選，多人有意搶卡位，其餘4區現任議員均尋求連任，同時也有新秀老將加入戰局。
第9選區寶山鄉現任議員邱坤桶基層實力雄厚，但該區挑戰者眾多，無黨籍現任代表何時名動作頻頻，看板也早已高掛。另外還有地方傳言的潛在挑戰人選，包括前鄉長范玉燕、深耕社區營造的新秀王翎鳳，另外還有本屆參選鄉長累積的高支持度的徐冬曲。
第10選區北埔、峨眉有現任議員王辰翔，對上本屆些微差距落敗的范文鴻，加上現任北埔鄉長莊明增兩屆任滿後有意轉換跑道，莊、范、王3方實力派同時角逐，單一席次的高度競爭將導致選票極度分散，預估此區將陷入廝殺最為激烈的局面。
原住民選區部分，第11選區平地原住民現任議員林秉君基層穩固，傳出本屆落敗的法隆伊佑有意捲土重來。
第12選區除現任議員劉建民與現任鄉長曾國大的易位戰略外，網紅林世偉已表態再戰，傳出代表會副主席高忠正也有意更上一層樓。第13選區現任議員張益生則需面對本屆對手張雁萍的再次挑戰。
綜觀9到13選區，正處於現任守成與強敵卡位的拉鋸，不過地方選情仍處於蟄伏期，原因在於各黨派對於新竹縣長的人選還未底定，未能形成連動關係。隨著未來提名程序啟動，各方布局將更趨明確，後勢發展備受各界關注。
其他人也在看
民進黨擬提34席參選新北議員 多選區競爭激烈
民進黨中央黨部29日公布民國115年六都議員提名初選公告，新北市11個選區共提名34人，領表登記時間為2月4日至10日，應繳納費用包括登記費20萬元、民調費20萬元及保證金10萬元。其中第4選區（蘆洲、三重）提6席，全台最多；第5選區（板橋）及第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）各提5席，皆含女性保障1席。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
南市議會三分天下 小黨拚突圍
台南市議會長期由民進黨、國民黨及具深厚基層實力的無黨籍議員「三分天下」，在兩大黨與地方實力派的夾擊下，小黨生存空間日益受限。面對即將到來的下屆議員選戰，民眾黨、台灣基進等政黨正積極尋求突圍，試圖在藍綠鐵板中鑿出一道裂痕。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
綠營彰縣二選區議員初選 出爐
民進黨彰化縣黨部28日公布彰化縣議員第二選區（鹿港、福興、秀水）民調初選結果，該區提名3席，4人登記參選，民調結果由藍駿宇、蔣煙燈、蔡匡威勝出，落敗的施喻琁在社群貼文自承努力不夠，感謝鄉親支持，他將回歸正常生活，暫不再從政。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台美合作 擴及菲國及拉丁美洲
台美對等關稅談判初步結果出爐後，第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議」27日在華府舉行，雙方宣布簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，表達認同關鍵材料不可倚賴單一國家陣營，並達成關鍵礦物採礦、提煉合作等7大共識。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台美談判 朝野別走到政治對撞
台美貿易談判進入最後關鍵階段，汽車、醫材、農產品等關稅細節陸續浮上檯面，社會關注度自然升高。這本是攸關產業與民生的重要議題，卻也迅速被捲入政治攻防，彷彿只剩下「挺或反」、「開放或賣台」的二分法，反而模糊了真正該討論的重點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國共論壇重啟 不談政治只論民生？中共文攻武嚇 台灣國軍打造聯合兵種旅 加強跨域作戰能力 張又俠政變失敗 習近平無人可用 恐誤判台海情勢｜全球聊天室｜#鏡新聞
當我國國軍努力加強防衛實力，嚇阻中國犯台野心，我們國家裡面卻有一群人，希望透過跟「境外敵對勢力」交流，來換取政治紅利。國民黨為了促成「鄭習會」而鋪陳的國共論壇，對外包裝成所謂「智庫」交流，強調沒有政治人物參加，下週一將在北京登場。 鏡電視推出個人廣告囉！ 讓你也能成為廣告主Show Yourself👉https://mnews.oen.tw/ 《鏡好買》電商平台全新上線🔥 鏡好買是鏡電視全新推出的官方選物平台，精選日常生活中真正好用、安心、有品質的商品，從美食、生活用品到居家好物，幫你把關品質好生活❤️ 現在加入就送購物優惠券👉 https://lihi.cc/keGMC 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡好買MirrorLife👉https://lihi.cc/keGMC 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
賴再提自由非免費 在野批抹紅無真心
賴清德總統28日上午出席將官晉任授階典禮時提到，台灣要持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢，下午在中執會再重申「自由不是免費的」，呼籲立法院盡速審查總預算案與國防特別條例草案；藍營質疑民進黨一條龍編故事，硬要抹紅在野嚴審預算，白營則痛批賴根本不願意到立院國情報告，相關承諾「只有假意，毫無真心」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
新北 現任議員秀政績 新人拚形象
下屆地方公職人員選戰白熱化，近期各黨將展開縣市議員初選或提名，現任議員紛紛在社群貼出任內替選區爭取的建設，大打政績牌。文化大學廣告系教授鈕則勳分析，現任的優勢就是可藉政績，爭取選民「回溯性投票」，而新人缺乏政績支撐，必須強化自身形象定位，做出區隔性，建立「不可替代性」是勝選核心。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
質疑重劃案借屍還魂 地主抗議
「雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃案」28日召開聽證會，反對重劃的地主與時代力量在會前舉行記者會，質疑重劃案「虛灌人頭」，要求縣府不應縱容開發公司掠奪人民土地。縣府地政處表示，任何重劃案件均依法審查，本案部分土地所有權人已向雲林地方法院提起民事訴訟，縣府也配合將相關卷證資料提供給法院，將依據法院確定判決結果辦理。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈專文〉日本能，台灣也能！？
文/李建畿(福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長) 近日看到日本第一位女首相高市早苗突然...銳傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
川習會算大帳 台灣自求多福
中美領導人預定在4月展開「川習會」，惟此次會晤若從習近平所言將和美國「算大帳」，即可明白習近平重申「不容外力改變台海態勢」的堅定立場，因為台海以至西太平洋這場曠日廢時的國際強權角力若論其起源因素，癥結仍在中方的「領土與領海主權」連帶影響多年，卻一直被西方國家船艦「航行自由」論述行動所干擾；反觀俄羅斯在2014年強占克里米亞，僅只是21世紀國際戰略格局變化的濫觴。換個視角觀察，新的大國博弈早就在10年前即已展開。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
木聯》胡佳樂犧牲打+初登板 成功商水13人「精兵」闖第二階段
成功商水、花蓮體中今天（28日）在高中木棒聯賽第一階段爭取分組最後一張晉級門票，成功商水靠著胡佳樂後援守成，終場以8比6獲勝，以分組第四晉級第二階段。A組5隊取4隊，商水、花體賽前勝場都尚未開張，今天贏家就能晉級下一階段，兩隊勢均力敵，商水2局上靠著林劭倫二壘安打攻下2分，花體則在2局下以4安打打回自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一詮 2025年12月每股賺0.12元
一詮（2486）挾其散熱題材，股價大漲，28日應主管機關要求，公告12月自結損益，單月每股稅後純益0.12元，年增192.31％，公司同時公告第四季損益自結數，達0.23元，累計2025年每股稅後純益0.4元，為連續第五年獲利。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
聯美抗中行不通了
正當台海情勢最嚴峻的當頭，美國公布《2026國防戰略》（NDS）內容，完全沒提到台灣，並將中國威脅的重要性排序下調，此特殊情事對台灣是嚴重的警訊。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬年對民主與人權的願望
美國盤查移民的聯邦官員，本月初在明尼蘇達州進行任務時射殺了一位女性公民，日前又以行刑方式射殺了另一位美國公民，引發廣大的抗議。民主黨籍的前任總統歐巴馬和克林頓，分別發聲。克林頓除譴責川普政府的移民執法行動，稱相關執法事件「不可接受」外，還呼籲美國民眾「站出來」並「勇敢發聲」，以此表明「我們的國家仍然屬於人民」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
矽盛世新瓶裝舊酒 學者：重心仍在半導體
經濟部稱台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）簽下「矽盛世宣言」，達成7共識，不過，前經濟部官員吐槽，大部分都是既定在做的，檢視7項成績根本沒太多新意，何況台灣尚未獲准加入「矽和平宣言」，只是聲明認同，有何好開心。學者則認為，透過對話平台能解決過去參與區域經貿整合時常被邊緣化的困境，藉此架構合作，有助台灣業者在國際競爭獲得更穩固的保障與機會。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
境外介選 游盈隆：政府沒非常多證據
行政院日前將閣揆卓榮泰提名的7位新任中選會委員名單送至立院，立院內政、司法法制委員會28日聯席審查。民進黨立委吳思瑤詢問，目前在台灣的中共、境外勢力介選嚴重嗎？中選會主委被提名人游盈隆回答「感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多證據來證明」，坦言相關指控應更謹慎。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台灣醫療人力斷層 醫知彼：資訊落差為痛點
台灣醫療人力結構正面臨深層斷裂，全台最大醫療人員社群「醫知彼（Penpeer）」日前於Yourator職涯博覽會專題講座「白袍專業人力市場的趨勢洞察」中指出，除薪資結構與工時負荷外，長期被忽略的資訊不對稱，已成為醫療專業人力無法回流臨床體系、招募效率持續下滑的核心關鍵。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
臺北區監理所 祭春節客運票價優惠
為迎接115年農曆春節及228連續假期返鄉與出遊人潮，交通部公路局臺北區監理所，1月26日舉辦「公共運輸優惠多、春節返鄉出遊更悠遊」春運發布會，由臺北區監理所所長黃鈴婷主持，並邀集公路局北區養護工程分局長謝俊雄、公路局北區公路新建工程副分局長呂正安、高速公路局北區養護工程局副段長羅英玲、公路人員訓練所所長曾信池及臺鐵樹林站長黃元堂等單位與會，共同說明春節疏運整備與相關配套措施。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高鐵將滿20周年迎全新列車 打造南部規模最大充電休息站
生活中心／周容萱 、嚴凱 高雄報導明年就是高鐵營運20週年，也即將要迎來全新列車，近期高鐵先釋出形象影片打頭陣，而且除了列車硬體更新外，對內也打造南部規模最大的充電休息站，我們記者就要帶您直擊全新完工的南區運轉中心。民視 ・ 22 小時前 ・ 發表留言