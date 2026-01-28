單一席次保衛戰 新秀老將搶位

新竹縣議員第9至13選區因每區僅應選1席，形成激烈的單一席次保衛戰，目前除了第12選區現任議員劉建民與尖石鄉長曾國大換位參選，多人有意搶卡位，其餘4區現任議員均尋求連任，同時也有新秀老將加入戰局。

第9選區寶山鄉現任議員邱坤桶基層實力雄厚，但該區挑戰者眾多，無黨籍現任代表何時名動作頻頻，看板也早已高掛。另外還有地方傳言的潛在挑戰人選，包括前鄉長范玉燕、深耕社區營造的新秀王翎鳳，另外還有本屆參選鄉長累積的高支持度的徐冬曲。

第10選區北埔、峨眉有現任議員王辰翔，對上本屆些微差距落敗的范文鴻，加上現任北埔鄉長莊明增兩屆任滿後有意轉換跑道，莊、范、王3方實力派同時角逐，單一席次的高度競爭將導致選票極度分散，預估此區將陷入廝殺最為激烈的局面。

原住民選區部分，第11選區平地原住民現任議員林秉君基層穩固，傳出本屆落敗的法隆伊佑有意捲土重來。

第12選區除現任議員劉建民與現任鄉長曾國大的易位戰略外，網紅林世偉已表態再戰，傳出代表會副主席高忠正也有意更上一層樓。第13選區現任議員張益生則需面對本屆對手張雁萍的再次挑戰。

綜觀9到13選區，正處於現任守成與強敵卡位的拉鋸，不過地方選情仍處於蟄伏期，原因在於各黨派對於新竹縣長的人選還未底定，未能形成連動關係。隨著未來提名程序啟動，各方布局將更趨明確，後勢發展備受各界關注。