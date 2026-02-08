單一民調公司樣本差距過大？黃承鋒申請複查 盼民眾黨借鏡

民眾黨4日公布新北第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）初選民調結果，吳亞倫民調成績為54.6628％、黃承鋒45.3372％，但黃承鋒不服，因此8日申請複查。（民眾黨提供）

民眾黨初選民調爭議愈演愈烈，繼民眾黨主席黃國昌的「五大金釵」之一、黃國昌三重蘆洲服務區主任周曉芸民調輸給純素人的對手陳彥廷，使她申請民調複查後；日前新北第8選區（土樹三鶯）初選民調輸給民眾黨黨代表「吳姐姐」吳亞倫的黃永昌次子黃承鋒，今（8日）也宣布要申請民調複查。

黃承鋒8日中午於臉書宣布，初選結束已經幾天了，自己想向所有支持的朋友做一個清楚的報告，「經過這幾天的沉澱與整理，我對這次初選的執行過程仍有部分疑問，因此已正式提出複查申請」。

黃承鋒提及，在只採用單一民調公司的情況下，當原始樣本與加權結果差距過大導致結果翻轉時，未來是否應由第二家民調機構進行交叉驗證，「我認為是民眾黨值得討論的方向，希望這次的初選，可以給民眾黨未來做民調時借鏡參考，謝謝大家」。

民眾黨日前公布新北第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）初選民調，執行期間為2月2日至2月3日，由畢肯市場研究股份有限公司進行民調作業，並於4日公布結果，吳亞倫民調成績為54.6628％、黃承鋒45.3372％。

