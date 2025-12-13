單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌 56年原酒系列發表會台北登場

生活中心／綜合報導

台灣是全球蘇格蘭威士忌的重要市場之一，就有單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌，特地把今年推出的56年原酒系列，發表會移到台北舉行，在沉浸式環境中舉辦品酒，更添氣氛。活動上，邀請首席調酒師來台，親自進行解說，帶領貴賓品嘗每一口的風味，以及當時的創作理念。威士忌酒液呈現琥珀色，拿起酒杯聞香，一開始能聞到，帶有蘋果、燉煮李子和橙皮的香氣，再搭配精緻佳餚，相輔相成。不只威士忌本身，酒瓶外表也有許多巧思，由頂尖藝術家領導的團隊操刀，以蘇格蘭"焚荒"傳統為啟發，設計出精緻的瓶身，岩石底座，純24K鍍金和訂製的水晶玻璃寶石瓶身，相當華麗。更吸睛的是，透過3D列印，鍍銅覆金的金色枝幹，彷彿鳳凰盤旋升起的意象，吸引收藏家的目光。

