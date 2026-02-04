喵力全開！毛茸茸巨貓現身這間全家、員工出入口＝貓門 熱狗變成熱貓？
記者李鴻典／台北報導
全台「貓派」勢力正式超越汪星人！根據農業部2025年寵物登記資料顯示，全台貓隻登記數首度超越犬隻，象徵「貓系生活」已成主流。
全家看準毛孩陪伴需求快速升溫，瞄準龐大「陪伴商機」，宣布即日起展開「全家貓之日」系列活動，將結合全台逾4,400間店舖的通路優勢，串聯線上線下打造「巷口不打烊的寵物店」，消費者吃的療癒鮮食、貓主子的日常補給，到城市中可被看見的毛孩友善風景，一次到位。
延續去年社群引發熱烈討論的「貓總裁就職宣言」話題，今年全家回應貓奴敲碗聲，讓「熱狗改賣熱貓」成真，推出超萌「熱貓造型吊飾」，並同步帶來3款貓系烘焙新品、哈逗堡升級、指定寵物商品、隨買跨店取亦有222元限定優惠組合、消費滿額抽價值15萬元「黃金熱貓」等多重活動。
2月18日至3月3日，於店內單筆消費滿222元，收銀機台還有與貓咪的驚喜互動；同時結合「積分做公益」與浪浪認養行動，並於台北康陽店打造限定「毛茸茸貓咪主題店」，讓「貓之日」更實際走進日常生活場景。
即日起至3月3日，全家攜手「好好善待動物協會」與「社團法人臺南市貓狗流浪終點協會」，於全台店舖自動門張貼「浪愛回家」靜電貼，消費者入店時掃描QR Code即可查看待認養浪貓資訊；同時於店舖員工出入口設置穿著全家制服的「貓咪上班」貼紙，打造趣味十足的「貓門」視覺，為日常消費增添溫馨互動感。
滿足年貨最後採買需求，全台逾7,200家7-ELEVEN自2月11日至16日推出「金馬開運迎財神」活動，購買指定商品滿222元立折20元，滿額再送好禮與抽最高168元迎財神購物金，享有折上折優惠推薦購買CITY CAFE特大美式3杯100元、特大拿鐵2杯100元；2月16日到22日新春假期加碼CITY CAFE特選咖啡、大杯厚乳拿鐵、大杯卡布奇諾，同品項第二杯10元；即日起至2月28日串聯foodomo平台推出「天天小確幸」優惠碼，消費滿299元使用即享95折，最高立折100元(每位會員限使用6次)；2月11日至22日7-ELEVEN APP首度推出uniopen會員社群打卡活動，完成門市打卡、分享、消費等指定任務最高送102點OPENPOINT點數，還有機會抽1兩黃金。
滿足農曆新年個人化美食需求，7-ELEVEN推出逾18款限定開運美食，觀察今年農曆春節來得晚，間接延長民眾歲末犒賞自己的時間，尤其上班族更願意購買較精緻、高檔的餐點為自己加菜。像是輕食、早餐推薦小奢華的「明太子小龍蝦沙拉堡」、「XO醬珠貝新極上飯糰」兩款新選擇，還有過年期間打麻將開運必吃的「麻ㄐㄧㄤˋ辣雞丁」、拜拜自備的「黑糖發糕」、「古早味蛋糕」、吃了整年都「好事花生」的「馬上富貴紅龜粿」好運回歸，加碼聯名台中名店「 L.Z. DESSART 無框架甜點」，由世界甜點冠軍-陳立喆主廚監製，推出「金沙雪椪」等應景烘焙、甜點商品，2月4日到3月3日購買指定品項享第2件省10元優惠。
越南擁有深厚而多元的歷史文化，其飲食正是這份文化底蘊的最佳體現。以新鮮食材、香料運用與層次分明的風味聞名於世，越南美食展現出清爽卻耐人尋味的獨特魅力。SUNFRIEND 全新品牌「越友」，以越南當地嚴選優質食材與道地風味為核心，將最純粹、最貼近生活的越南美味，細膩呈現在消費者的日常餐桌上。此次首度推出正宗越式「牛肉風味河粉」及「冬蔭功風味河粉」兩款河粉杯麵，牛肉風味以牛肉湯頭為主軸，清甜溫潤、風味細緻；冬蔭功風味則以酸辣濃郁的湯頭表現出層次鮮明的異國香氣。
兩款產品皆為正宗越南製造，呈現滑順河粉口感與貼近當地的湯頭風味。份量主打輕食設計、清爽不油膩，只要熱水沖泡即可享用，無論當作正餐、點心或宵夜都十分適合，為日常生活增添便利又美味的選擇。即日起於全台 7-ELEVEN 獨家上市，3 月3 日前享單件 39元嚐鮮優惠。
即將迎接農曆春節，過年送禮該如何選，成為不少民眾在年前關注的實際課題。根據旅遊網站數據顯示，日本仍是台灣民眾春節出遊的首選目的地；返台前如何挑選一份體面、不出錯，又能傳遞心意的伴手禮，也成了許多人在行程尾聲最容易猶豫的關鍵時刻。
日本OMIYAGE振興會（Japan OMIYAGE Promotion Association）最新發布的「不同國家贈禮意識」調查指出，台灣、香港與韓國在春節送禮時，雖同樣以家人為送禮對象核心，但在預算拿捏，以及對包裝與內容的重視程度上，各自發展出不同的「不出錯法則」。理解文化脈絡與送禮默契，往往比「買得貴」更能讓年節送禮安全過關。
隨著農曆年節進入倒數，年菜採購需求持續升溫，老協珍表示，今年年菜銷售表現較去年同期成長近3成，自1月初起買氣明顯攀升，除夕前4週進入銷售高峰。
其中，佛跳牆系列持續穩居熱銷霸主，且今年消費者更偏好一次備齊的年菜套組，開賣一個月即突破萬組銷售，成為年前採購主力，即日起至2/9老協珍官網持續推出年菜全館滿3,888元現折188元，再享年菜自由配95折。除了年菜買氣暢旺外，因應多元送禮情境，同步主打人蔘精禮盒買二送一、熬雞精禮盒多盒優惠，更於美式賣場好市多推出燉燕窩禮盒與人蔘精禮盒限時折扣，可把握年前最後機會。
更多三立新聞網報導
第一網站併購Tasteme推出飛比版「惜食服務」 打造綠色消費新選品
全糖城市換人當！外送平台揭「這城市」最嗜甜 多多綠變國民飲料
快汰換家中吃電怪獸！優惠加補助最高省萬元 特力屋Uber Eats即時補貨
台灣虎航開闢台中沖繩航線！單程1599元起 搶票時間曝
其他人也在看
馬如龍49歲兒死因出爐！家屬無意見 親姊悲嘆：都是意外
【緯來新聞網】資深藝人馬如龍2019年離世，他的49歲兒子黃人龍本月2日在家中跌倒後昏迷，送醫搶救不
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
疫情讓他們逃離上海、視訊打包家當…舉債150萬改裝爺爺的老穀倉：不只重生、還賺到起家厝｜好宅報報
在宜蘭冬山鄉一處舊穀倉，有間一次只為一組客人準備的私廚餐桌，沒有顯眼招牌與固定菜單，用餐環境被水稻與鄉村景緻包圍，主廚堅持使用生態環境友善食材，吸引許多懂吃、也懂生活的人專程前來，連大明星蕭敬騰、小禎都曾是座上賓。男女主人高梓現與邱苡禎（花花）攜手打造的「花愛現小酒館」 ，兩人在上海相識相戀，雙雙遭疫情打亂人生節奏，卻意外在返鄉後，提早圓買房私廚創業夢。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
袁惟仁女兒爆「熱戀嘻哈歌手HowZ」他新歌疑熱戀告白
兩人多次在相同場景拍照，HowZ 甚至有追蹤陸元琪的帳號，對於戀情，雙方都未正面承認，而袁融的爸爸袁惟仁2日過世，HowZ 被問到有沒有安慰對方？HowZ 透過經紀公司回應「謝謝大家關心，現在最重要的還是留給家人空間，其他的我們沒有回應。」
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
下週有霸王寒流？專家坦言「確實很強」：最低溫下探6度
[Newtalk新聞] 今(3)日至6日冷氣團逐日減弱，各地白天氣溫轉晴回溫，但日前美國預報下週將會有「霸王寒流」引起關注。氣象專家吳德榮指出，7至9日有很強的冷空氣南下，歐洲模式最新預報也略調強，強度觸及「寒流」等級，本島最低溫可能降至6度以下，但仍不適合與「霸王寒流」相提並論，直言兩者「實在差太多了！」 吳德榮指出，明日至6日大陸冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。各地區氣溫如下：北部13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。 而日前美國模式估下週可能會有「霸王寒流」。吳德榮則回應，6日午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫；7日中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷；8、9日各地轉晴冷。 總體來看，7至9日會有「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，觸及「寒流 (台北測站約降至10度) 」等級的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！ 事實上，氣象署曾說過，氣象學上並
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
恐升首波寒流！氣溫又溜滑梯「這4天降幅最劇烈」 專家：溼答答冷很久
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。