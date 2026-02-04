喵力全開！毛茸茸巨貓現身這間全家、員工出入口＝貓門 熱狗變成熱貓？

記者李鴻典／台北報導

全台「貓派」勢力正式超越汪星人！根據農業部2025年寵物登記資料顯示，全台貓隻登記數首度超越犬隻，象徵「貓系生活」已成主流。

貓派勢力崛起！全家應援2/22貓之日，打造巷口不打烊寵物生活圈。（圖／品牌業者提供）

全家看準毛孩陪伴需求快速升溫，瞄準龐大「陪伴商機」，宣布即日起展開「全家貓之日」系列活動，將結合全台逾4,400間店舖的通路優勢，串聯線上線下打造「巷口不打烊的寵物店」，消費者吃的療癒鮮食、貓主子的日常補給，到城市中可被看見的毛孩友善風景，一次到位。

全家貓之日話題商品貓奴必收！貓系烘焙新品、超萌「熱貓」吊飾，再抽造型熱貓黃金。（圖／品牌業者提供）

延續去年社群引發熱烈討論的「貓總裁就職宣言」話題，今年全家回應貓奴敲碗聲，讓「熱狗改賣熱貓」成真，推出超萌「熱貓造型吊飾」，並同步帶來3款貓系烘焙新品、哈逗堡升級、指定寵物商品、隨買跨店取亦有222元限定優惠組合、消費滿額抽價值15萬元「黃金熱貓」等多重活動。

全家正式回應貓奴敲碗聲，讓「熱狗改賣熱貓」成真，推出超萌「熱貓造型吊飾」。（圖／品牌業者提供）

全家推出多款兼具造型巧思與美味口感的貓系話題商品。（圖／品牌業者提供）

2月18日至3月3日，於店內單筆消費滿222元，收銀機台還有與貓咪的驚喜互動；同時結合「積分做公益」與浪浪認養行動，並於台北康陽店打造限定「毛茸茸貓咪主題店」，讓「貓之日」更實際走進日常生活場景。

全家康陽店同步打造限定「毛茸茸貓咪主題店」。（圖／品牌業者提供）

即日起至3月3日，全家攜手「好好善待動物協會」與「社團法人臺南市貓狗流浪終點協會」，於全台店舖自動門張貼「浪愛回家」靜電貼，消費者入店時掃描QR Code即可查看待認養浪貓資訊；同時於店舖員工出入口設置穿著全家制服的「貓咪上班」貼紙，打造趣味十足的「貓門」視覺，為日常消費增添溫馨互動感。

於店舖員工出入口，更設置穿著全家制服的「貓咪上班」貼紙，打造趣味十足的「貓門」視覺。（圖／品牌業者提供）

滿足年貨最後採買需求，全台逾7,200家7-ELEVEN自2月11日至16日推出「金馬開運迎財神」活動，購買指定商品滿222元立折20元，滿額再送好禮與抽最高168元迎財神購物金，享有折上折優惠推薦購買CITY CAFE特大美式3杯100元、特大拿鐵2杯100元；2月16日到22日新春假期加碼CITY CAFE特選咖啡、大杯厚乳拿鐵、大杯卡布奇諾，同品項第二杯10元；即日起至2月28日串聯foodomo平台推出「天天小確幸」優惠碼，消費滿299元使用即享95折，最高立折100元(每位會員限使用6次)；2月11日至22日7-ELEVEN APP首度推出uniopen會員社群打卡活動，完成門市打卡、分享、消費等指定任務最高送102點OPENPOINT點數，還有機會抽1兩黃金。

7-ELEVEN自2月11日至16日推出「金馬開運迎財神」活動。（圖／品牌業者提供）

滿足農曆新年個人化美食需求，7-ELEVEN推出逾18款限定開運美食，觀察今年農曆春節來得晚，間接延長民眾歲末犒賞自己的時間，尤其上班族更願意購買較精緻、高檔的餐點為自己加菜。像是輕食、早餐推薦小奢華的「明太子小龍蝦沙拉堡」、「XO醬珠貝新極上飯糰」兩款新選擇，還有過年期間打麻將開運必吃的「麻ㄐㄧㄤˋ辣雞丁」、拜拜自備的「黑糖發糕」、「古早味蛋糕」、吃了整年都「好事花生」的「馬上富貴紅龜粿」好運回歸，加碼聯名台中名店「 L.Z. DESSART 無框架甜點」，由世界甜點冠軍-陳立喆主廚監製，推出「金沙雪椪」等應景烘焙、甜點商品，2月4日到3月3日購買指定品項享第2件省10元優惠。

無框架甜點金沙雪椪，2月4日至3月3日加入開運烘焙、甜點指定商品第二件省10元。（圖／品牌業者提供）

越南擁有深厚而多元的歷史文化，其飲食正是這份文化底蘊的最佳體現。以新鮮食材、香料運用與層次分明的風味聞名於世，越南美食展現出清爽卻耐人尋味的獨特魅力。SUNFRIEND 全新品牌「越友」，以越南當地嚴選優質食材與道地風味為核心，將最純粹、最貼近生活的越南美味，細膩呈現在消費者的日常餐桌上。此次首度推出正宗越式「牛肉風味河粉」及「冬蔭功風味河粉」兩款河粉杯麵，牛肉風味以牛肉湯頭為主軸，清甜溫潤、風味細緻；冬蔭功風味則以酸辣濃郁的湯頭表現出層次鮮明的異國香氣。

牛肉風味與冬蔭功風味 輕食河粉，越南製造道地國民美食，7-ELEVEN嚐鮮價$39元。（圖／品牌業者提供）

兩款產品皆為正宗越南製造，呈現滑順河粉口感與貼近當地的湯頭風味。份量主打輕食設計、清爽不油膩，只要熱水沖泡即可享用，無論當作正餐、點心或宵夜都十分適合，為日常生活增添便利又美味的選擇。即日起於全台 7-ELEVEN 獨家上市，3 月3 日前享單件 39元嚐鮮優惠。

即將迎接農曆春節，過年送禮該如何選，成為不少民眾在年前關注的實際課題。根據旅遊網站數據顯示，日本仍是台灣民眾春節出遊的首選目的地；返台前如何挑選一份體面、不出錯，又能傳遞心意的伴手禮，也成了許多人在行程尾聲最容易猶豫的關鍵時刻。

春節送禮「含金量」揭秘：台灣人預算最精準。（圖／日本OMIYAGE振興會提供）

日本OMIYAGE振興會（Japan OMIYAGE Promotion Association）最新發布的「不同國家贈禮意識」調查指出，台灣、香港與韓國在春節送禮時，雖同樣以家人為送禮對象核心，但在預算拿捏，以及對包裝與內容的重視程度上，各自發展出不同的「不出錯法則」。理解文化脈絡與送禮默契，往往比「買得貴」更能讓年節送禮安全過關。

隨著農曆年節進入倒數，年菜採購需求持續升溫，老協珍表示，今年年菜銷售表現較去年同期成長近3成，自1月初起買氣明顯攀升，除夕前4週進入銷售高峰。

老協珍年菜買氣爆發！佛跳牆稱霸、年菜套組月銷破萬組。（圖／品牌業者提供）

其中，佛跳牆系列持續穩居熱銷霸主，且今年消費者更偏好一次備齊的年菜套組，開賣一個月即突破萬組銷售，成為年前採購主力，即日起至2/9老協珍官網持續推出年菜全館滿3,888元現折188元，再享年菜自由配95折。除了年菜買氣暢旺外，因應多元送禮情境，同步主打人蔘精禮盒買二送一、熬雞精禮盒多盒優惠，更於美式賣場好市多推出燉燕窩禮盒與人蔘精禮盒限時折扣，可把握年前最後機會。

老協珍頂級燉燕窩，製程講究、成分天然純淨，優惠價1549元。（圖／品牌業者提供）

