喵喵佔領北市府！ 「春之幻境溫室」超萌亮相





「2026花IN台北」藝術裝置《春之幻境溫室》即日起於北市府亮相，結合代言人「園丁喵喵」與巨型紙雕花藝，打造春季最夯打卡點。

城市裡的夢幻花園：透明溫室展現全天候光影魅力

座落於臺北市政府東南角街舞廣場的《春之幻境溫室》，展期至 3 月 1 日止。公園處藍舒凢處長表示，溫室設計巧妙運用光學原理，白天呈現繽紛花卉與自然光影的交織，夜晚則變身為柔光閃耀的祕境花園，為都會街頭增添靜謐浪漫的氣息。

跨界設計亮點：人氣插畫家 A ee mi 打造「園丁喵喵」

今年活動特別攜手擁有近 10 萬粉絲的插畫家 A ee mi，推出年度代言角色「園丁喵喵」。

創作理念： A ee mi 分享，喵喵象徵每一位用心灌溉城市的人。本次設計特別展現喵喵如「毛毛蟲」般的可愛樣貌，希望透過這份童趣，讓市民在忙碌生活中獲得療癒。

代言使命： 軟萌的喵喵將化身導遊，陪伴民眾在臺北各地賞花、拍照，傳遞溫暖朝氣。

精品級工藝：王莉陵老師手工「巨型橘紅百合」

溫室內不可錯過的視覺核心，是由「LI PaPer ART 紙雕藝術工房」王莉陵老師操刀的立體花藝：

工藝美學： 老師透過精密的結構與結構設計，展現出百合花盛開的仿真生命力。

祝福寓意： 層層綻放的橘紅百合象徵熱情與堅定能量，為造訪民眾注入新春祝福。

拍美照抽好禮：限量紀念品等你帶回家

為了回饋市民，現場同步舉辦「拍美照・抽好禮」社群活動：

1.拍照： 與現場裝置或園丁喵喵合影。

2.分享： 上傳社群平台並完成指定步驟。

3.獲獎： 有機會抽中「花IN台北」與「園丁喵喵」聯名推出的限量精美紀念品。

「2026花IN台北」不僅是攝影愛好者的天堂，更是適合闔家走春的絕佳去處。鎖定官方網站與「公園新花漾」粉絲專頁，掌握第一手花季與好康消息。

