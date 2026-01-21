喵喵園丁降臨！ 2026「花IN台北」超萌代言人亮相





2026「花IN台北」花季盛大開跑，今年特別邀請超人氣插畫家 A ee mi 跨界合作，由筆下療癒角色「喵喵」擔任園丁隊長，領軍探索城市花海！即日起至 3 月 1 日，北市府市政大樓東南角廣場打造期間限定「春之幻境溫室」，巨型喵喵氣偶結合精品級「LI PaPer ART」手工紙雕百合，營造出粉嫩奇幻的療癒空間。民眾現場拍照上傳社群，還有機會抽中限量「城市漫遊包組」紀念品。

軟萌能量爆發：喵喵園丁隊長與巨型氣偶現身北市府

公園處處長藍舒凢表示，今年花季亮點在於「插畫藝術」與「城市綠化」的結合：

療癒角色： 插畫家 A ee mi 筆下的「喵喵」擁有近 10 萬粉絲，此次變身「園丁隊長」，象徵帶領市民守護永續花園。

奇幻裝置： 位於北市府東南角廣場（近松智松壽路口）的「春之幻境溫室」，展示了巨大化喵喵氣偶，以可愛、朝氣的造型吸引路人目光，為都會街頭注入溫暖的正能量。

精品級工藝：手工「巨型橘紅百合」打造夢幻溫室

除了插畫角色，溫室內的視覺核心由「LI PaPer ART 紙雕藝術工房」王莉陵老師親自操刀：

超現實美學： 王老師曾與 CHANEL、DIOR 等國際品牌合作，本次以純手工打造「超現實尺寸」的橘紅百合，象徵熱情與朝氣。

光影體驗： 巨型紙雕花卉在透明溫室中綻放，與粉嫩喵喵交織出如童趣夢境般的視覺享受，成為台北市中心最療癒的心靈休憩所。

【好禮抽獎】拍美照抽「花IN台北・城市漫遊包」

即日起至 3 月 1 日，只要前往現場完成指定步驟，就有機會把限量紀念品帶回家：

活動時間： 2026/01/20 – 03/01

抽獎步驟：

1.分享： FB 留言指定貼文並標註 2 位朋友；或 IG 公開發文 tag @taipeiflowers 並標註 2 位朋友。

2.拍照： 拍下「春之幻境溫室」現場裝置或合照。

3.追蹤： 「公園新花漾」FB 或「台北新花漾」IG。

4.獎項： 限量「花IN台北・城市漫遊包組」。

活動資訊

地點： 臺北市市政大樓東南角廣場（近松智、松壽路口）。

官方訊息： 鎖定「花IN台北」官網或「公園新花漾」FB 粉絲專頁，獲取第一手花況與園丁喵喵的環保種花知識。

