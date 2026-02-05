喵星人命定配對！中籤率0.65% 2月8日抽出幸運飼主

登記人數排名前二名的幼貓，都是英國短毛貓。另外還有一隻沒有品種光環的幼貓，也吸引63位民眾爭取認養。（圖：嘉義縣家畜所提供）

嘉義縣家畜疾病防治所去年底沒入一批非法繁殖品種貓及緊急救援安置的混種貓，數量共29隻。為協助貓咪找到溫暖的家並進行後續追蹤，嘉畜所推出「喵星人命定配對活動」，活動限定嘉義縣民參加，短短5天吸引超過5,660人次登記認養，中籤率僅約0.6%。將於2月8日上午10點在官方臉書粉絲專頁直播抽籤，由縣長翁章梁抽出29位愛心飼主。

嘉畜所表示，本次配對活動貓咪有曼赤肯2隻、英國長毛貓1隻、小步舞曲1隻、英國短毛貓24隻，其中半數皆為3至5月齡幼貓，所有貓咪均已完成晶片植入、基礎疫苗。登記人氣王前3名都是英國短毛貓。值得一提的是其中一隻緊急收容安置的混種幼貓即使沒有品種光環，仍吸引63位民眾登記爭取認養資格。

廣告 廣告

由於登記人數眾多，經嘉畜所評估篩選，淘汰戶籍地在外縣市或未提供身分證、重複登記者、未說明飼養管理或未檢附飼養環境照片者，最終符合抽籤資格的共有4400人，中籤率僅約0.65%。

2月8日上午10點將直播抽出天選之人，每1貓隻抽取正取1名、備取2名，每人以中籤1隻為原則，若正取認養人如未能在2月12日中午前辦理認養，或重複中籤者，則由備取遞補，嘉畜所保有評估該認養者是否合適認養的權利。（龐清廉報導）