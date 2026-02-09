「喵星人命定配對」結果揭曉，0.65％中籤率

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣家畜疾病防治所8日在官方臉書粉絲專頁直播「喵星人命定配對」認養抽籤，嘉義縣長翁章梁抽出29位正備取認養人，為沒入的非法繁殖品種貓及緊急救援的混種貓找到新家，活動限定嘉義縣民參加，短短5天吸引5,660人次登記，經審查後符合抽籤資格者4,400人次，中籤率0.65%。



嘉畜所表示，配對貓咪包含曼赤肯2隻、英國長毛貓1隻、小步舞曲1隻、英國短毛貓24隻，其中半數為3至5月齡幼貓，另有1隻緊急收容的米克斯幼貓（玳瑁花色）同樣受到青睞，吸引63位民眾爭取認養資格，中籤名單將公佈於臉書粉絲專頁。





證明文件至嘉畜所辦理認養手續，逾期未辦理者由備取依序遞補，飼主完成認養後須配合後續追蹤，若認養幼貓尚未絕育，115年3月31日前應完成絕育手術。



嘉畜所也為中籤飼主準備「嫁妝」大禮包，包含肉泥條、營養品、玩具、貓抓板等，提醒民眾迎接新成員前先檢視居家環境安全並妥善布置，讓貓咪從進門起就能安心休息，當一位負責任的「鏟屎官」。



翁章梁說，登記狀況非常踴躍，中籤率不到1%，抽中的飼主可以說是「天選之人」。



翁章梁也分享家中與貓結緣的小故事。他說，搬家後曾因後門忘了關，一隻貓咪跑進家裡，家人確認健康狀況並妥善照顧，現在家中有2隻貓咪，太太也會教他怎麼餵食與相處，也希望中籤飼主都能把貓咪當作小孩對待，貓咪一定會用陪伴回應。



嘉畜所提醒，嘉義縣嚴禁非法飼養繁殖，將持續嚴格稽查執法，呼籲民眾「以認養代替購買」、終養不棄養，並拒絕購買非法繁殖與來源不明的犬貓。