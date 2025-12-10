喵星人報戶口緩衝期月底屆滿 115年起未登記最高罰飼主1.5萬
貓咪飼主注意！農業部已公告家貓自民國114年1月1日起納入強制寵物登記規範，一年緩衝期將於今年底屆滿。自115年1月1日起，未幫愛貓植入晶片並完成寵物登記，將依動物保護法裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。
新北市動保處提醒貓咪飼主，快幫喵星人報戶口！動保處指出，辦理寵物登記十分簡單，飼主只需攜帶身分證明文件，帶著愛貓前往寵物登記站植入晶片並完成相關手續即可。
動保處指出，貓咪完成登記，不僅能健全寵物管理機制，更能在走失時，透過掃描晶片，迅速聯繫飼主，提高尋回機率；同時晶片也如同貓咪的身分證，有助落實源頭管理，避免遭受惡意棄養。
動保處呼籲飼主把握最後期限，幫愛貓植入晶片並完成寵物登記，後續也可透過手機或電腦登入「寵物登記管理資訊網」飼主專區，隨時查看名下寵物的晶片號碼、絕育狀態及其他資料是否正確，以保障自身權益。
（責任主編：莊儱宇）
