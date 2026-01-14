《喵的奇幻漂流》草地音樂會高美館登場 奧斯卡獲獎動畫療癒人心

高雄春天藝術節年度指標節目「草地音樂會」今年再度引爆話題，主打榮獲第97屆奧斯卡金像獎、金球獎與凱薩電影獎「最佳動畫長片」三冠王的動畫電影《喵的奇幻漂流》。這部來自拉脫維亞、全片無對白的國際得獎作品，將於3月14、15日晚間7時在高雄市立美術館草坡舉行亞洲首演，以巨型戶外螢幕搭配高雄市交響樂團現場演奏，打造最適合闔家觀賞的療癒夜晚。

↑圖說：《喵的奇幻漂流》登上高美館草坡巨型螢幕，搭配高雄市交響樂團的現場震撼樂音，帶來最純粹的感動！ （圖片來源：高雄春天藝術節/財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

《喵的奇幻漂流》以一隻黑貓為主角，在洪水即將淹沒世界之際，展開一段未知的漂流旅程。黑貓與水豚、拉布拉多犬、環尾狐猴與蛇鷲等不同物種意外結伴，在失去家園的困境中彼此學習信任、共生與扶持。影片沒有任何台詞，僅透過細膩的影像節奏與音樂鋪陳情感，讓冒險、溫柔與希望在無聲中流動，直擊觀眾內心。

此次草地音樂會最大亮點之一，是原電影配樂作曲家暨指揮里哈德斯・扎柳佩（Rihards Zaļupe）將親自來台，指揮高雄市交響樂團同步演出全片配樂，讓觀眾在星空與草地間，感受音樂與影像交織的震撼魅力。動物們在銀幕上的漂流旅程，將隨著現場樂音層層推進，笑與淚交融，呈現一場跨越語言與物種的心靈對話。

↑圖說：《喵的奇幻漂流》全片無對白、無人類角色，以純粹的畫面與音樂展開劇情並訴說情感。（圖片來源：高雄春天藝術節/財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

導演金茲・齊巴洛迪斯（Gints Zilbalodis）出生於拉脫維亞里加，是備受國際矚目的動畫導演與創作者。他在首部長片《衝出迷境》嶄露頭角後，《喵的奇幻漂流》成為其第二部長篇動畫，也是首次與團隊合作完成，並與法國、比利時製片公司共同製作。該片不僅橫掃多項國際大獎，更寫下拉脫維亞電影史新頁，成為首部榮獲奧斯卡的國片。

音樂方面，里哈德斯・扎柳佩同樣來自拉脫維亞，身兼作曲家、製作人與打擊樂演奏家，創作橫跨交響樂、宗教音樂與電影配樂領域。《喵的奇幻漂流》中詩意而富層次的音樂語彙，成功成為推動情感敘事的靈魂，也讓他在國際樂壇備受矚目。

↑圖說：推薦親子闔家觀賞的 喵的奇幻漂流草地音樂會。（圖片來源：高雄春天藝術節/財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

主辦單位表示，《喵的奇幻漂流》電影草地音樂會不僅是一場電影放映，更是一場結合自然、音樂與情感的沉浸式體驗。演出門票每張499元，同場次購買4張可享9折優惠，並提供文化幣優惠，邀請民眾在高美館熟悉的星空草地上，與家人朋友一同感受這段關於漂流、共生與希望的感動旅程。

