《喵的》金茲斯巴洛迪斯 自學奪奧斯卡

僅僅靠著370萬美元的預算，便擊敗皮克斯《腦筋急轉彎2》和夢工廠《荒野機器人》等大製作的作品，榮獲奧斯卡最佳動畫片的《喵的奇幻漂流》，該片導演金茲斯巴洛迪斯日前出席金馬影展的導演講堂，與影迷分享創作心路歷程。本片是他的第二部長片，過去作品多是個人製作，這次金茲則必須和團隊合作，儘管難免感到緊張焦慮，但某方面也如同片中的黑貓一樣，金茲藉著這樣的過程學習如何與他人合作並成長。

視覺表達 保留想像空間

年僅31歲的金茲斯巴洛迪斯來自拉脫維亞，一個位在東歐的國家，當地沒有動畫學校，學生時期便開始自學動畫，他坦言「我向來喜歡自行學習，但對有些人來說，有老師指引當然更好、也可以接觸到很多同好」。由於後來的作品陸續參加了影展、獲得獎金，才讓他能夠一直持續做動畫，不過因為沒有同儕，他透過作品去參加影展，和其他人請教、切磋。他認為，每個人的學習方式都不同，找到適合自己的最重要。

談到大部分的作品，都有小動物作為主角，他解釋，自己想做沒對白的電影，才會選擇用動物來呈現，即便過去的作品有出現人類，但也偏向沉默的性格，「我比較喜歡用視覺表達，而非用語言」。

過去他受訪也曾經說過，希望讓自己的作品能給觀眾更多的「體驗」而非「明白」，對此他解釋：「我之前喜歡的很多電影，都不是傳達某件事或想法，我覺得很多時候，你說太清楚會沒有想像空間，特別是動畫，我希望可以有更多想像的空間。」

導演李安的《少年Pi的奇幻漂流》當中，也有一段情節是動物聚集在船上，必須協力合作，才能解決問題，金茲透露很早就看過原作的書，也曾幻想過要製作動畫版本，「但李安導演拍出來很精彩，不過我盡量不要看太多，以免被影響」。至於片中動物們學習合作的主題，事實上是放入了他的自身經驗，「我剛開始要與一個團隊合作時也感到焦慮，但合作後才能有成長經驗」，他強調故事都要從自己的經驗出發，才能夠有共鳴。

想做動畫 可從短片著手

他也給予正在學習動畫製作的人建議，若想做動畫可以從短片著手，因為自由度很大，他說：「大家看這部片，比較介於短片跟長片之間，相較於大公司的製作，我們自由度比較高。我個人做過七部短片，藉此慢慢累積經驗。」

金茲斯巴洛迪斯小檔案

★31歲，拉脫維亞人

★自學動畫

★首部《衝出迷境》在安錫國際動畫影展獲獎

★第二部《喵的奇幻漂流》入選坎城影展，獲 奧斯卡和金球獎最佳動畫長片