喻台灣政治「種族隔離」！Kolas：住大安區20年原民竟無權參選立委

前總統府發言人Kolas Yotaka在台北國際書展新書分享。(記者陳逸寬攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕前總統府發言人Kolas Yotaka今(3日)在台北國際書展的新書分享會上指出，台灣現行法律存在巨大「Bug」，即便原住民在台北市大安區居住超過20年，卻因原住民身分「被禁止」參選當地的區域立委，只能投給原住民立委，她直言，這是台灣社會看不見的歧視與落後，「這是政治上的種族隔離，而亞洲第一的民主共和國竟然忽略了」。

Kolas與前華視總經理莊豐嘉今天在獨立出版聯盟的「公民讀字巴士」實體遊覽車上對談，分享新書「禮物」中鮮為人知的生命故事。Kolas透露，她的名字在阿美族語意為「去蕪存菁」，意指種玉米時要拔除壞種，好種子才能獲得養分。她以此自勉，在政治路上推動「小革命」。

Kolas回憶，過去曾被勸進參選原住民立委或擔任原民會主委，但她反問，「為什麼原住民不能當外交部長、文化部長？」她拒絕被血統框架限制，甚至在擔任立委期間挑戰「中樞祭祀鄭成功」的慣例。

「鄭成功在台灣只住了一年兩個月，他是日本長崎出生的人，為什麼變成台灣的民族英雄？」Kolas直言，中樞祭拜鄭成功是當年國民政府為了「反攻大陸」投射的政治符號。她曾在立委任內成功阻擋內政部長南下祭拜鄭成功兩年，卻因此引起鄭氏宗親會等團體的不滿。她幽默表示，「如果鄭成功還活著，我告訴他來龍去脈，我不覺得他會跟我說『妳不拜我，我就不投給妳』。」

話鋒一轉，Kolas點出台灣民主制度對原住民的各種限制。她舉例，客家人、新住民都沒有參選限制，唯獨原住民受限於法律，無法參選居住地的區域立委。「我有原住民身分，我想服務大安區不同族群的人，為什麼不行？」她強調，如果沒有人願意當「烏鴉」點出這些不合理，20年後原住民依然無法參選區域立委，台灣社會就不會進步。

從拒絕被歸類到挑戰歷史神話，Kolas表示，「禮物」這本書不是教科書，而是她用自己衝撞體制換來的觀察筆記。她希望台灣人能看見這些體制內的荒謬，修復民主制度中的Bug，讓多元認同真正成為台灣的加分題，而非造成對立的減分題。

Kolas Yotaka(左)在實體巴士上，與前華視總經理莊豐嘉(右)對談。(記者陳逸寬攝)

