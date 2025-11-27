喻港大火為「鬼滅無限城」引砲轟 台帳號道歉…港網友：二次傷害

香港新界大埔宏福苑昨（26）日發生火災，至今（27）日已奪走至少55人的生命、數百人失聯，許多台灣網友也紛紛表達關切。然而，有台灣網友在社群平台將惡火狂燒的情景比喻成動漫《鬼滅之刃》的「無限城」，引發其他港台網友的砲轟。該網友雖發文道歉，卻又因一舉動讓大家更加憤怒。

宏福苑惡火釀嚴重傷亡。（圖／美聯社）

根據香港消防處，這場大火已造成至少55人死亡，包含一名消防員殉職。另有72人受傷，當中包括8位消防員。今晨的消息指出，失聯居民多達279人。

廣告 廣告

然而，就在災難發生後，社群平台「Threads」上一個超過9千人追蹤、自稱台灣的帳號，竟將宛如人間煉獄的畫面，比喻成「無限城」。如此不當發言立即引發網友痛批，有人直言，「現在是什麼場合，不會講話可以閉嘴」。

被憤怒的網友留言洗版後，該網友隨後再度發文道歉稱，「各位對不起，剛剛我把香港大火現場比喻成鬼滅無限城，這真的超白目。那裡已經死了很多人，我不應該開這種玩笑，身為一個有一定粉絲數的台灣帳號，講出這種話真的很丟臉。對所有看到的人，還有受到這場大火影響的香港人，跟你們說聲對不起」。

有網友將香港大火 比喻成「無限城」引眾怒，卻在 道歉聲明又附上玩笑圖再度被嗆爆。 （圖／翻攝Threads）

令人難以理解的是，該網友雖然發文道歉，強調自己會刪文，卻又附上自己最初開玩笑的截圖，引發網友強烈不滿。有香港網友留言稱，「我們香港人有笑你們花蓮嗎？地震多次有笑嗎？沒有香港人到花蓮幫忙嗎？請你不要自己一個人黑心把台灣人熱情拖低質素」、「我們香港人從沒有笑你台灣的風災雨災地震災，你這是二次傷害，也令好多香港人更傷心」、「你搞清楚，丢臉是你真的丢臉，這跟你有沒有粉絲無關，就算沒有粉絲，你也不應該拿災難開玩笑，你該檢討及道歉是因為你的不當發言，而不是因為你是一個有粉絲的帳號」。

台灣網友也憤怒批評，「我是台灣人我覺得你超沒水準」、「你覺得自己很幽默嗎？丟了台灣人的臉」。

延伸閱讀

賴清德稱北京2027年侵台炎上！總統府甩鍋媒體 王鴻薇狠打臉

賴清德改口了？總統府：2027年是「節點」並非指稱大陸將攻台

陸2027武統台灣時間怎定的？網掀陰謀論：戒嚴暫停選舉賴就免怕連任失利