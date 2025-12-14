嗅出新希望！基隆2搜救犬獲IRO國際A級認證

記者林俊華、林意芸／基隆報導

基隆消防局特搜隊成功訓練兩隻拉布拉多，通過國際認證。他們是狗狗兄妹檔，透過民間善心收編，歷經一年半的訓練跟努力，成為真正的搜救犬，將加入救災行列。

搜救犬進行實戰訓練。

小黑犬一路衝衝衝，四處跑來跑去，像是在玩尋找寶藏，下一秒突然對著櫃子狂吠，原來是在進行模擬實戰訓練，因為這隻帥到不行的黑狗兄，其實是一隻搜救犬。

特種搜救隊領犬員小隊長羅竹君：「疑似有發現犬隻有反應。」

聽到狗狗吠叫，就代表找到生還者或罹難者，搜救犬就像擁有超能力的隊友，特搜隊透過模擬倒塌受困場景，訓練搜救犬在高壓與干擾環境中，展現專注、靈活與精確判斷力。

模擬訓練人員：「有沒有人啊，趕快來救我，我的手好痛。」

基隆消防局特搜隊這回訓練兩隻搜救犬，順利通過IRO國際搜救犬考試，超萌拉布拉多狗狗兄妹檔，3歲的克林跟坎蒂斯一個冷靜又穩，一個反應超快。

拉布拉多兄妹順利通過IRO國際搜救犬考試。

特種搜救隊領犬員小隊長羅竹君：「犬隻大概培養了大概快1年的時間，那在高雄移地訓練的期間，我們就是有不斷的考試考到中級。」

IRO是國際認證的搜救犬組織，評量包含瓦礫堆、廣域、水域、雪崩還有路徑追蹤等，從2012年開始，台灣每年都會舉辦搜救犬國際評量，分成初級、中級、高級，通過中級以上才是真正的搜救犬，難度相當高。

台灣每年都會舉辦搜救犬國際評量。

基隆市特種搜救隊隊長蘇元鏞：「暖暖分隊正在改建犬的廳舍，那我們在12月底的時候，會進行完工，那我們在明年1月的時候，會趁勢的成軍。」

搜救犬的養成從小開始，社會化、氣味辨識、服從課，靠著一年半不間斷的鍛鍊，這對兄妹犬在10月中通過A級，正式成為國際認證搜救犬，期盼未來在救援行動守護更多人的生命。

