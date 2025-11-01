嗅出AI物流黃金路！大聯大砸10億吃下共創智能 打造賺錢倉儲
財經中心／師瑞德報導
面對生成式AI（GenAI）驅動下的新一波產業革命，IC通路龍頭大聯大控股（3702）正加速轉型升級。近期董事會通過一項重大決策，將斥資逾10億元，整併旗下智慧倉儲平台子公司共創智能的全部股權，並透過友尚集團積極布局AI產業生態圈，展現集團從「供應鏈服務商」走向「平台型控股企業」的明確路徑。
大聯大於10月28日召開董事會，決議以每股50元價格，取得100％轉投資子公司共創智能普通股股權，總計20,663張，交易總金額約新台幣10.33億元。該筆股權調整案預計於2026年第一季完成，未來共創智能將作為集團智慧倉儲與供應鏈服務的核心平台，統整原本分散於台灣、中國、香港等地的倉儲與物流資源。
大聯大表示，面對AI、高效運算等應用快速推升零組件需求，傳統供應鏈已難以應付市場對「即時、高效、精準」物流服務的期待，因此必須進一步優化倉儲規模與數據整合能力。公司指出：「這次整併是我們深化WPG 2.0半導體供應鏈平台戰略的重要一步，也將大幅強化我們在LaaS（Logistics as a Service，物流即服務）上的競爭力。」
據了解，大聯大早在2018年即著手推動智慧倉儲數位化，從香港倉啟動自動化設備與系統升級，至今已在台灣、新加坡、東莞等地設立具備即時出貨、無人搬運與自動配貨功能的倉儲中樞。副董事長葉福海曾表示，早期投入的數據與系統基礎，如今正是大聯大在AI時代游刃有餘的關鍵優勢。
「我們看到的，不只是一個倉儲中心，而是供應鏈數據與效率的核心平台，」葉福海指出，大聯大的數位轉型讓它在疫情期間能持續出貨、穩住客戶，也因此能快速承接AI相關急單。他強調，這些基礎建設如今正在轉化為對外開放的新商業模式，也讓共創智能有機會成為未來獨立上市的明星資產。
除了內部整併，旗下子公司友尚集團也正積極投入AI供應鏈布局，尤其聚焦在生成式AI驅動下的應用生態建構。友尚集團執行長何澎雄指出：「要實現GenAI落地，從晶片到平台，整條鏈都要穩。」他表示，友尚自2024年啟動AI生態策略，至今已與超過20家AI原廠建立代理合作關係，涵蓋算力、儲存、感知、電源與軟體等核心技術。
友尚集團特助陳威光也補充，目前已與22家產業夥伴展開合作，涵蓋OEM、ODM、IPC、ISV與系統整合商，目標是從雲端到地端提供一站式AI解決方案。「我們將持續運用大聯大在通路整合與國際網絡的優勢，帶動整個供應鏈往智慧化、高值化方向前進，」他表示。
大聯大進一步指出，未來集團將持續朝平台型企業發展，從控股1.0時代的策略整合，邁向控股2.0階段的資源開放與生態共創。公司強調，這一波包含智慧倉儲整併與AI產業鏈參與的行動，並非短期投資，而是放眼未來7至10年的長線布局。
大聯大表示，「我們願意承擔當下的資本壓力，是因為看見產業結構性轉變的契機，」未來將持續加碼投資供應鏈數據整合、AI應用服務與智慧物流系統，為下一波科技浪潮中的產業核心角色，提前佈局。
