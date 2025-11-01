嗅出AI耗電商機！資料中心年用電破千TWh 格斯科技切入儲能百億市場
財經中心／師瑞德報導
隨著AI技術與高效能運算（HPC）快速滲透資料中心與城市基礎設施，電力需求爆炸式成長，如何「備電不斷電」成為產業眼前最迫切的課題。看準這波趨勢，本土儲能新創格斯科技（6940）宣布搶進AI備援電力市場，攜全系列儲能解決方案亮相「Energy Taiwan 2025」展會，從智慧家庭、工業應用到AI伺服器供電，展現「台灣製造」在運算時代電力安全的戰略角色。
格斯科技也同步揭露，其UPS備援系統已成功導入桃園市青埔智慧科技圖書館，為全館AI運作提供全天候不斷電支援。桃園市長張善政日前主持開幕時表示：「這座圖書館背後的人工智慧伺服器，是智慧城市的心臟。格斯科技提供的備援電力系統，確保它24小時不中斷運作，讓市民真正感受到AI落地帶來的便利。」
隨著生成式AI需求攀升，伺服器端的即時算力調度對電力系統提出更高挑戰。根據國際能源署（IEA）預估，AI與資料中心的年用電量將於2026年突破1,000TWh，相當於一整個日本的年度耗電。格斯科技發言人許志帆直言：「AI資料中心不像傳統工業可以間歇式用電，電力要穩、切換要快，甚至瞬間啟動都不能失手。現在要供應的不是電，而是效能與可靠性。」
他進一步指出，像是NVIDIA H100等高階GPU伺服器，開機瞬間的功率衝擊極高，傳統電池難以即時反應。格斯自研的LTO電芯則能支撐高倍率放電，並在-30度低溫下仍保有八成放電效率，加上智慧電源管理系統，才能真正穩住供電。「對AI來說，穩電就是生命線。」許志帆說。
這次展會中，格斯科技以整體解決方案亮相，展出從智慧家庭儲能系統、資料中心專用UPS，到多樣電芯模組的完整產品線，全面涵蓋工業、住宅與運算場域。其中備受關注的15kWh家庭儲能系統，可配合太陽能與台電尖離峰調度，幫用戶降低電費壓力；而針對AI應用打造的Powercore UPS系統，則具備毫秒級切換能力，確保高效能伺服器運作不被中斷。
格斯採行LTO、NCM、XNO與LFP四大系統設計，電芯產品皆通過耐高壓、高溫與抗穿刺測試，不起火、不爆炸。特別是LTO系列產品，具備超過兩萬次充放循環壽命，廣泛應用於高安全要求的資料中心與工廠場域。此次現場展出的G140S、G140X電芯，則在能量密度與高功率輸出間取得最佳平衡。
格斯科技這次在桃園青埔智慧圖書館的導入，是AI備援系統實際落地的重要里程碑。據了解，該圖書館採用美超微（Supermicro）AI伺服器架構，內部運行智慧照明、借閱、人流與環境感測系統，背後則由格斯的UPS模組進行全天候電力支撐，成為全台第一座真正以AI驅動的公共智慧建築。
對於這次的落地應用，許志帆表示，這只是開始。「AI城市不是用嘴巴說，而是用電在撐。從今天開始，台灣製的備援系統可以讓每個城市、每個伺服器機房都有『不怕斷電』的底氣。」
現金入袋！首次配息來了 野村00980A最後上車日11／17
嗅出AI物流黃金路！大聯大砸10億吃下共創智能 打造賺錢倉儲
深夜學點量子力學！鴻海解鎖化學密碼 電池與藥物的私密深處被看見
川普投顧發錢了！股債雙引擎啟動 掩護性買權讓你把美股當提款機
AI發展才起步，現在佈局AI不嫌晚！ 這檔聚焦AI亮點科技 後續還有戲
全球經濟正邁入由高利率周期轉向資金再配置的新階段，美國經濟呈現「通膨趨緩、成長放慢、製造收縮」的複雜局面。勞工統計局基準調整顯示，上半年非農就業恐遭高估逾 90 萬人，暗示勞動市場降溫快於預期。在此背景下，美國政府暫時關門導致官方數據延宕，聯準會在十月底決策前更僅能倚賴民間調查與金融條件指標，鉅亨網 ・ 1 天前
華城股價拉至漲停，新產能2026上線、訂單滿手！
華城(1519)今日股價強勢漲停，在周刊1301期有提到受惠AI電力基建的個股。法人預估今年營收可望衝破240億元，明年可突破320億元，短期目標價上看745元。理財周刊 ・ 1 天前
亞馬遜雲端報捷…台鏈沾光 代工廠世芯、廣達等將受惠
亞馬遜（Amazon）雲端部門上季營收成長幅度創近三年最大，激勵該公司股價在10月31日美股早盤大漲超過10%。亞馬遜執...聯合新聞網 ・ 1 天前
台肥董事長無預警換人 李孫榮下吳音寧上
[NOWnews今日新聞]農業部為最大股東的肥料生產生台肥，昨（31）日晚間發布重訊，農業部改派法人董事代表人，因此原董事長李孫榮，換成行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，任期還有一大半就被下，引發...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
AI電力需求 議員質問市長立場
記者王慕慈∕基隆報導 基隆台肥一廠轉型ＡＩ數據中心，市長謝國樑透露已有…中華日報 ・ 1 天前
震撼彈！將接任台肥董事長 吳音寧：認真做實事最重要
台肥昨日公告董事代表人事異動，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部代表人李孫榮，引發外界震撼。對此，吳音寧今也在其社群平台發聲，表示台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。中天新聞網 ・ 1 天前
收盤／台積電尾盤摜壓20元！台股紅翻黑跌54點 PCB、封測成盤面亮點
聯準會釋出鷹派訊息、科技巨頭財報表現參差，加上美中貿易休戰消息未能提振市場信心，美股四大指數週四（30）日全面下挫，道瓊、那指與費半皆收黑，尤其Meta重挫逾11%，拖累科技股氣氛低迷。台股今（31）日開盤不受美股影響開高震盪，整場都維持紅盤，可惜最後一盤遭台積電摜壓20元，終場加權指數由紅翻黑下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%；成交金額5,581億元。櫃買指數則在中小型股點火下逆勢上漲0.87%，收264.31點，成交金額1,386億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《台北股市》黑色萬聖節 外資不給糖 10月轉空砍近千億
【時報-台北電】台股受美股走弱影響開小低，在權王台積電(2330)持平昨日的歷史高點後後快速翻紅，加權指數維持在高檔，不過尾盤大跳水，台股翻黑。本周上漲701點、10月大漲2412點，周K連5紅、月K連6紅。今日外資(不含外資自營商)賣超283.9661億元，投信賣超31.098億元，自營商買超74.814億元，三大法人賣超240.25億元。 台股壓低，黑色萬聖節外資不給糖，轉賣超283.96億元，本周賣超140.27億元，本月來賣超近千億元，為991.27億元，累計今年賣超1643.63億元，9月甫轉偏多操作，10月再度轉空。 本土法人走勢不一，投信續砍、本月來僅有4日買超；自營商持續作多，至目前已連9買，本月僅3日賣超。 台股今日收跌54點、報28233點、成交量5581億元。權值股走勢不一，台積電開高收低，收在1500元整數關，日月光投控(3711)法說報喜，股價強攻漲停247.5元；聯發科(2454)收平1310元；鴻海(2317)收跌1.7%。 PCB族群今日扮多頭領頭羊，台光電(2383)財報亮眼，一度攻上1400元天價，帶動金像電(2368)、高技(5439)、台燿(62時報資訊 ・ 1 天前
看APP每天「行情噴出」！彰化男10天交出1570萬才驚覺不對
彰化溪湖一名施姓汽車零件商，去年10月在臉書看到「宇誠投資」為名的詐團所投放「保證獲利」廣告，10天內交1570萬元給車手，施男天天緊盯「宇誠投資APP」，每天上演「行情噴出」，以為自己賺爆，直到太太發現提款卡領不出錢，才發現家裡財務出現狀況，她逼著先生到警局報案，才驚覺「發財夢碎」。自由時報 ・ 10 小時前
吳音寧空降台肥 直指董事長大位 農業部吐原因
台肥公司31日發出訊息指出，原任董事長、農業部代表人李孫榮改派行政院中部聯合服務中心執行長、前北農總經理吳音寧，引發各界關切，直指可能會接任台肥董座、再陷酬庸疑雲，更有政治角力等傳聞，農業部稱，吳音寧過往政績皆對北農、台灣農業有相當深遠的影響，經歷顯示具有公司治理經驗，以及務實積極的處事效能，農業部指派吳音寧女士擔任台肥董事，相信必能為台肥公司帶來新氣象。中時新聞網 ・ 22 小時前
黃仁勳親曝與韓AI重磅合作 台灣小心了？科技人最新分析
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日在APEC期間造訪南韓，更宣布與韓國合作的重大AI計畫，規模逾3千億台幣。而正積極布局AI的台灣是否會受影響、威脅到地位？APEC企業諮詢委員會（ABAC）台灣代表、廣達技術長張嘉淵意見，認為AI產業已進入「生態系競逐」階段，跨國夥伴關係比單純比拚更為關鍵。中時財經即時 ・ 54 分鐘前
個股／台達電法說會後 新目標價出爐
台達電（2308）在第三季交出歷史新高的營運成績，受惠於 AI 伺服器電源與液冷散熱產品出貨強勁，顯示公司正穩居 AI 資料中心供應鏈核心。元大與中信投顧最新報告均指出，公司在高壓直流（HVDC）電源架構與水冷技術上展現領先優勢，預期 2026–2027 年獲利將持續攀升，雙雙維持「買進」評等，目標價分別為 1,325 元與 1,300 元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
法拉利男酒駕 女友失控全被逮
記者孫曜樟∕台北報導 台北市一名三十二歲薛姓男子一日凌晨四時許，酒後駕駛法拉利跑車載…中華日報 ・ 12 小時前
外資目標價喊上1695元！這檔PCB「攻漲停又熄火」？獲利了結大軍湧現仍漲破半根
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器需求持續火熱，PCB供應鏈再掀行情。台光電（2383）今（31）日盤中一度直衝漲停1,400元，尾盤獲利了結賣壓湧現，終...FTNN新聞網 ・ 1 天前
供電無虞？ ＡＩ發展吃電怪獸 估未來１０年用電成長僅1.7％
隨著AI科技快速發展，台灣面臨電力供需的嚴峻挑戰！經濟部預測未來十年電力需求年均成長率約1.7%，專家卻質疑政府能否確保供電穩定，畢竟若缺乏可靠的能源保障，恐將影響AI產業在台灣的發展前景。清大核子工程與科學研究所教授葉宗洸指出，以目前新機組建置的進度和規劃來看，恐怕無法滿足未來AI產業和資料處理中心在台灣發展的需求。TVBS新聞網 ・ 1 天前
工研院「眺望二O二六產業發展趨勢研討會」全球市場展望
工研院於十月三十一日上午在臺大醫院國際會議中心舉辦「眺望二O二六產業發展趨勢研討會」之「全球市場展望」場次，聚焦歐洲、美加、日本與東協及印度等四大區域的最新產業政策與合作趨勢。工研院產科國際所資深研究經理陳宗胤三十一日指出，歐洲正由被動因應走向主動布局的「韌性二‧O」，此一轉變將帶動科技自主與供應鏈重構，也為臺灣在AI、綠色轉型與生技創新等領域開啟新合作契機。臺歐長期具貿易互信基礎，隨著臺商對歐投資升溫，雙方未來可在策略供應鏈、潔淨技術與標準制定等面向發揮互補優勢，共築綠色與數位共榮的新產業格局。工研院產科國際所副研究員鍾涵以「新地緣情勢下，臺灣AI與能源產業於美加合作新機會」為題指出，美加兩國在新政府主導下，積極以AI、核能與氫能為核心推動產業重構，並以「科技韌性與能源 ...台灣新生報 ・ 1 天前
記憶體熱潮嗨翻天！自營商全力橫掃這檔近萬張 砸60億瘋搶台積電「狂寵12週」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股本週（10/27～10/31）收在28233.35點，週漲701.09點、漲幅2.55%，根據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）週買超160.53...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
焦點股》神達：接近歷史高點 百元關卡震盪
電子大廠神達（3706）受惠於AI伺服器業務前景看旺，旗下神雲科技接單動能續旺，帶動買盤持續進場佈局，今日股價早盤高點觸及101元，接近歷史高點103元，但在賣單出籠下，股價在百元關卡震盪，截至上午10時5分暫報99.9元，漲幅1.42%，成交量6萬5343張。自由時報 ・ 1 天前
