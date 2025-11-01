嗅出AI耗電商機！資料中心年用電破千TWh 格斯科技切入儲能百億市場

財經中心／師瑞德報導

格斯科技看準AI運算時代帶動的備援電力商機，於Energy Taiwan 2025發表多款儲能與UPS解決方案，並成功導入桃園青埔智慧圖書館，實現全台少數AI驅動公共建築電力不中斷。隨資料中心年用電衝破千TWh，格斯搶先卡位備援市場大餅。（圖／翻攝自格斯科技網站）

隨著AI技術與高效能運算（HPC）快速滲透資料中心與城市基礎設施，電力需求爆炸式成長，如何「備電不斷電」成為產業眼前最迫切的課題。看準這波趨勢，本土儲能新創格斯科技（6940）宣布搶進AI備援電力市場，攜全系列儲能解決方案亮相「Energy Taiwan 2025」展會，從智慧家庭、工業應用到AI伺服器供電，展現「台灣製造」在運算時代電力安全的戰略角色。

格斯科技也同步揭露，其UPS備援系統已成功導入桃園市青埔智慧科技圖書館，為全館AI運作提供全天候不斷電支援。桃園市長張善政日前主持開幕時表示：「這座圖書館背後的人工智慧伺服器，是智慧城市的心臟。格斯科技提供的備援電力系統，確保它24小時不中斷運作，讓市民真正感受到AI落地帶來的便利。」

隨著生成式AI需求攀升，伺服器端的即時算力調度對電力系統提出更高挑戰。根據國際能源署（IEA）預估，AI與資料中心的年用電量將於2026年突破1,000TWh，相當於一整個日本的年度耗電。格斯科技發言人許志帆直言：「AI資料中心不像傳統工業可以間歇式用電，電力要穩、切換要快，甚至瞬間啟動都不能失手。現在要供應的不是電，而是效能與可靠性。」

他進一步指出，像是NVIDIA H100等高階GPU伺服器，開機瞬間的功率衝擊極高，傳統電池難以即時反應。格斯自研的LTO電芯則能支撐高倍率放電，並在-30度低溫下仍保有八成放電效率，加上智慧電源管理系統，才能真正穩住供電。「對AI來說，穩電就是生命線。」許志帆說。

這次展會中，格斯科技以整體解決方案亮相，展出從智慧家庭儲能系統、資料中心專用UPS，到多樣電芯模組的完整產品線，全面涵蓋工業、住宅與運算場域。其中備受關注的15kWh家庭儲能系統，可配合太陽能與台電尖離峰調度，幫用戶降低電費壓力；而針對AI應用打造的Powercore UPS系統，則具備毫秒級切換能力，確保高效能伺服器運作不被中斷。

格斯採行LTO、NCM、XNO與LFP四大系統設計，電芯產品皆通過耐高壓、高溫與抗穿刺測試，不起火、不爆炸。特別是LTO系列產品，具備超過兩萬次充放循環壽命，廣泛應用於高安全要求的資料中心與工廠場域。此次現場展出的G140S、G140X電芯，則在能量密度與高功率輸出間取得最佳平衡。

格斯科技這次在桃園青埔智慧圖書館的導入，是AI備援系統實際落地的重要里程碑。據了解，該圖書館採用美超微（Supermicro）AI伺服器架構，內部運行智慧照明、借閱、人流與環境感測系統，背後則由格斯的UPS模組進行全天候電力支撐，成為全台第一座真正以AI驅動的公共智慧建築。

對於這次的落地應用，許志帆表示，這只是開始。「AI城市不是用嘴巴說，而是用電在撐。從今天開始，台灣製的備援系統可以讓每個城市、每個伺服器機房都有『不怕斷電』的底氣。」

