嗅聞還掐臀！北捷中山站色狼性騷6女子被活逮

〔記者劉慶侯／台北報導〕50歲簡姓男子，昨日晚間在台北中山捷運站四號出口附近，如同狗一般，涉嫌對過往的年輕女子隔空又嗅又聞，進而動手又摸又掐，被害人受到驚嚇尖叫，簡男才被見義勇為的民眾攔阻壓制。警方據報逮捕後調查，簡嫌涉嫌性騒擾6人，且是名慣犯，訊後依法移送台北地檢署偵辦。

警方表示，簡男5日晚間9時17分左右，在台北中山捷運站四號出口附近，趁當下人潮擁擠之際，對尾隨的一名女子襲臀猛掐。被害女子受到驚擾，高聲呼叫，立即引起過往的3名男子注意，紛紛出面將簡男攔阻，其中一名見義勇為的男子，還狠狠勾住簡男頸項，將他撂倒在地。

轄管中山分局中一派出所據報，立即派員馳赴現場，現場被害人及友人共同指認簡男無故觸摸被害人身體，將簡男帶返所釐清。後續清查被害人數達6人。

警方調查，簡男疑似從事仲介業，並曾犯下同類型的性騷擾事件。警方帶同被害人至派出所完成報案提告，全案詢問依涉犯性騷擾防治法移送台北地檢署偵辦。

