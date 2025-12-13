嗅覺的旅行！花蓮「檜木居民宿」來自木材工廠二代的傳承，整棟檜木香氛療癒空間，還有一隻肥美家貓會叫你起床

住民宿往往就是尋求那種去朋友家玩的親切感，而這家真的讓我有去朋友家過個夜的感覺！而且是有著濃郁檜木香氣的朋友家，不但有肥美家貓陪伴，還有很居家的清粥小菜早餐招待，跟民宿主人們閒聊話家常等等…都是讓我這次花蓮行很難忘的溫馨回憶。

花蓮吉安｜檜木居民宿

花蓮吉安｜檜木居民宿

原本是木材工廠第二代，現在轉型做觀光民宿業，後面更發展出檜木精油香氛生活周邊商品，老闆夫婦真的有認真的把檜木發揚光大。

花蓮吉安｜檜木居民宿

環境很清幽，室外綠意盎然，室內檜木香氣濃郁。

花蓮吉安｜檜木居民宿

花蓮吉安｜檜木居民宿

是一個用暖木打造的家園

廣告 廣告

花蓮吉安｜檜木居民宿

檜木居園區共有三間民宿，都是木質調風格。

花蓮吉安｜檜木居民宿

白天晚上各有不同風情。

花蓮吉安｜檜木居民宿

溫馨布置的暖木房型

花蓮吉安｜檜木居民宿

檜木香氣瀰漫整室

花蓮吉安｜檜木居民宿

花蓮吉安｜檜木居民宿

雙人一大床房型，兩間風格有一點不一樣，但都很溫馨。

花蓮吉安｜檜木居民宿

花蓮吉安｜檜木居民宿

花蓮吉安｜檜木居民宿

花蓮吉安｜檜木居民宿

備品巧妙的被木架擺放起來

花蓮吉安｜檜木居民宿

這間雙人床房的浴室有浴缸呢！

花蓮吉安｜檜木居民宿

花蓮吉安｜檜木居民宿

沐浴用品也是檜木居自製的檜木精油沐浴乳、洗髮精

花蓮吉安｜檜木居民宿

花蓮吉安｜檜木居民宿

雖然我們習慣自備吹風機，但這家用的吹風機也很好用。

花蓮吉安｜檜木居民宿

夜景真的沒話說，打燈後更美

花蓮吉安｜檜木居民宿

花蓮吉安｜檜木居民宿

花蓮吉安｜檜木居民宿

住戶的車子可以直接停放在民宿內

花蓮吉安｜檜木居民宿

晚上就在附近的東大門夜市逛街。

花蓮吉安｜檜木居民宿

隔天一早出門吃早餐時

一打開門就看到肥美的臭臉貓，可愛死。

花蓮吉安｜檜木居民宿

而且隨地就躺，這麼可愛是可以的嗎？

花蓮吉安｜檜木居民宿

餐廳也很有居家氛圍的民宿

花蓮吉安｜檜木居民宿

主要是以清粥小菜為主

搭配吐司麵包這樣，很家常親切的早餐。

花蓮吉安｜檜木居民宿

花蓮吉安｜檜木居民宿

剛好非常合我媽的胃口，她吃的很開心。

花蓮吉安｜檜木居民宿

吐司夾荷包蛋跟肉鬆，有夠家常的啦。

花蓮吉安｜檜木居民宿

吃飽後來參觀檜木居的香氛王國

花蓮吉安｜檜木居民宿

除了精油香氛以外，還有按摩滾珠系列等等…

花蓮吉安｜檜木居民宿

花蓮吉安｜檜木居民宿

佛珠手鍊好看

花蓮吉安｜檜木居民宿

買了這一組按摩精油組合，回去用精油放鬆一下自己，這趟跟民宿主人聊天聊得特別愉快，這年紀都在聊健康話題，真的是老了，但彼此交流一下還是很有收穫，喜歡這種來朋友家玩的氛圍，這才是真正住民宿的意義啊，這家給推。

花蓮吉安｜檜木居民宿

檜木居民宿

地址：花蓮縣吉安鄉慈惠一街58號

電話：03 854 6535

線上優惠訂房連結： trip即時房價查詢

文章來源：Mika出走美食日誌