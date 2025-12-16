嗅覺退化 恐是冠心病前兆

醫師表示，嗅覺看似微不足道，卻可能是心血管健康最早亮起的小燈。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

嗅覺退化不只是老化現象，可能是身體最早發出的「低調求救訊號」，隱藏著心血管健康的早期警訊，甚至比胸悶、心悸更早出現。

基因醫師張家銘引用一項大型研究指出，75歲以上長者嗅覺變差者，未來2～4年罹患冠心病的風險幾乎是嗅覺正常者的2倍。研究追蹤超過5000名長者近10年，發現嗅覺退化反映的是「正在進行中的血管變化」，是一盞指向近期風險的預警燈。

在臨床上，嗅覺變差的長輩往往伴隨食慾下降、營養不良、活動量減少，甚至情緒低落與社交退縮，這些正是心血管疾病常見的早期軌跡。許多心臟病患者事後回顧，發病前1～3年已出現「聞不到、吃不香」的改變，卻未曾放在心上。

「嗅覺，其實很有資格被視為健康儀表板的一部分」。張家銘強調，當發現自己對食物、環境氣味變得遲鈍一定要提高警覺；尤其是本身已有高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸史或家族病史的人，更應將嗅覺變化視為提早體檢的提醒。

他建議，出現嗅覺退化時應主動安排完整的心血管檢查，包括血壓、血脂、血糖、腎功能、頸動脈超音波與心臟超音波，因為嗅覺的改變往往發生在症狀之前，及早檢查有助於提前攔截風險。

在生活調整上，嗅覺與心臟健康其實可以一起改善。規律活動、充足睡眠、減壓、均衡飲食都有助於微血管循環與情緒調節，嗅覺也常會隨之回復。張家銘鼓勵民眾多散步、曬太陽，減少加工食品，讓身體「動起來」。

飲食方面，他建議善用天然香氣刺激嗅覺與食慾，如蔥、薑、蒜、檸檬皮、香菇與各類香草香料，不僅讓食物更有層次，也具有抗氧化、抗發炎的效果，對血管與代謝皆有正面影響。

此外，嗅覺與情緒密切相連。當嗅覺變差、世界變得「沒味道」，心情也容易跟著低落。張家銘提醒，此時更要刻意增加副交感神經的時間，例如慢走、深呼吸、接觸自然氣味，讓大腦、血管與情緒一起放鬆。