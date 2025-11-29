「嗅覺退化」恐為冠心病前兆！研究：比胸悶更早出現

一項大型研究顯示，七十五歲以上長者若出現嗅覺變差情況，未來兩到四年內罹患冠心病的風險將近為嗅覺正常者的兩倍，嗅覺變差可能是心血管疾病最早期的警訊，有時甚至比胸悶等典型症狀更早出現。

七十五歲以上長者若出現嗅覺變差情況，未來兩到四年內罹患冠心病的風險將近為嗅覺正常者的兩倍。（示意圖／Pexels）

基因醫師張家銘在臉書專頁中發文表示，2025年發表於《JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery》的大型研究，來自美國「動脈粥樣硬化社區研究」追蹤五千多位平均七十五歲的長者，追蹤期長達9.6年。研究採用十二題嗅覺識別測試評估受試者的嗅覺能力，結果發現嗅覺功能較差的長者在追蹤的前四年內，罹患冠心病的風險明顯提高。

研究結果顯示，嗅覺退化反映的可能是「正在進行中的」血管變化，而非遙遠未來才會出現的問題。特別是在追蹤的第二年和第四年，風險增加最為明顯，而到第六年後風險開始下降，九年後差異接近不顯著。

嗅覺退化反映的可能是「正在進行中的」血管變化，而非遙遠未來才會出現的問題。（示意圖／123RF）

張家銘臨床觀察發現，嗅覺變差的人往往伴隨營養狀況惡化、活動量下降、情緒低落及社交減少，這些正是心血管疾病最典型的早期軌跡。許多心臟病患者回顧病史時也發現，在發病前一到三年，嗅覺就已開始出現異常。

從生物學角度看，嗅覺與心血管健康的關聯性在於嗅覺神經高度依賴微血管的血流，任何微血管受損、動脈硬化或慢性發炎，都會迅速反映在嗅覺功能上。同時，嗅覺與大腦邊緣系統相連，影響情緒、飲食、社交和行動力，這些因素又會反過來影響心血管健康。

張家銘建議，當發現嗅覺變差時，尤其是本身有三高、糖尿病、抽菸史或家族病史的人，應考慮進行完整的心血管檢查，包括血壓、血脂、血糖、腎功能、頸動脈超音波及心臟超音波等。

當發現嗅覺變差時，尤其是本身有三高、糖尿病、抽菸史或家族病史的人，應考慮進行完整的心血管檢查。（示意圖／Pixabay）

張家銘強調，嗅覺是可以改善的，透過改善睡眠品質、降低壓力、增加活動量和均衡飲食，嗅覺功能往往能逐漸恢復。建議民眾在日常飲食中增加天然香料如蔥、薑、蒜、檸檬皮、香菇和香草等，不僅能刺激嗅覺路徑，補足食慾，這些食材同時具有抗氧化和抗發炎作用。

此外，由於嗅覺與情緒密切相關，專家也建議嗅覺變差的人增加能促進副交感神經活動的活動，如慢走、深呼吸、曬太陽和接觸自然香氣，這些都有助於改善大腦、嗅覺和血管健康。

嗅覺看似微不足道，卻可能是心血管健康最早發出的警訊。專家呼籲大眾對嗅覺變化保持敏感，及早察覺身體發出的健康信號，以便及時採取預防措施。

