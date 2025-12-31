嗆下台！藍前青年部副主任轟鄭麗文不配當主席 國民黨：多數黨員滿意她

記者詹宜庭／台北報導

中國近日展開「正義使命-2025」的圍台實彈軍演，國民黨主席鄭麗文不僅未譴責，反倒批評總統賴清德挑釁、踩紅線，引發國民黨前青年部副主任丁瑀不滿嗆「不配擔任國民黨主席」。對此，國民黨文傳會主委、立委吳宗憲今（31日）中常會後表示，每個黨員本來就有權利發表個人意見，但這絕不代表多數黨員，多數黨員的意見非常明顯，就是滿意鄭麗文這段時間的作為。

國民黨前青年部副主任丁瑀下午1時30分在國民黨中央黨部前受訪痛批，鄭麗文不配當國民黨主席，因為真正的國民黨主席應該要像鄭成功一樣，文武雙全、智勇兼備，而不是像鄭成功的孫子鄭克爽一樣，「我們不要投降，我們要和平，兩岸人民要的是熱情奔放的煙火，而不是邪惡無情的戰火」。同時，他也提醒鄭麗文，身為國民黨主席，應該展現大將之風，勇敢譴責中共，站出來對抗暴力，而不是一味譴責中華民國總統賴清德，「妳譴責的方向錯了」。

對此，吳宗憲在中常會後受訪表示，丁瑀是國民黨的黨員，每個黨員本來就有權利發表個人意見，黨主席畢竟是黨員選出來的，鄭麗文當然有資格擔任黨主席；至於個別國民黨員對於主席有什麼樣的批評或認知，就尊重每個黨員個人想法，但這絕不代表多數黨員意見，多數黨員都滿意鄭麗文這段時間的作為，並且在當初黨主席選舉的時候，也都認同鄭麗文。

