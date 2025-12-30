嗆中國野蠻！明治天皇玄孫批1手段難獲尊重

▲日本明治天皇玄孫、作家竹田恒泰。（圖／翻攝自YouTube）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區29日突宣布展開代號「正義使命-2025」環台軍演，引發地區局勢高度緊張。外界也分析是劍指日本首相高市早苗涉台言論及美國對台軍售。對此，日本明治天皇玄孫、作家竹田恒泰直言，中國展現出「野蠻國家」的本質，千年來都在用「飴與鞭」手段施壓、操控周邊國家，難以獲得世界尊敬。

日本明治天皇玄孫、作家竹田恒泰29日在X平台發文，轉貼中國在台灣周邊舉行軍事演習的相關新聞，並直言「這就是中華人民共和國如此野蠻的原因。數千年來，他們一直採取『飴與鞭』（指軟硬兼施）的手段來控制鄰國。正因如此，他們永遠無法成為一個受世界尊重的國家。」

廣告 廣告

該篇貼文獲得42.7萬次瀏覽、3.9萬次轉發，也吸引許多日本網友回應：「胡蘿蔔與大棒的手段或許能短期內約束鄰國，但會損害長期的穩定與尊重」、「中國人認為強大能獲得尊重，但這不是大，而是裝腔作勢」、「很明顯他們在害怕美日台同盟，畢竟中國是沒經歷過戰爭的可恥國家」、「中國真是粗俗的國家」、「一邊進行軍事挑釁，卻因日本增加防衛預算就大喊軍國主義復辟，真是荒唐」。

網友也贊同竹田的說法，認為以「野蠻」形容中國十分貼切：「這番話很到位」、「根本就是惡意刁難」。

竹田恒泰也在YouTube頻道分享自己12月初的影片，當時他直言，中國對日本施加各種壓力與挑釁，卻反過來指控日本「軍國主義復活」。日本不會把不存在的事情拿來高聲渲染，但中國卻會用這種雙面手法，把日本沒說過的話包裝成「日本說了」。

竹田恒泰也痛批，「世界上最惡劣的軍國主義國家就是中國」，軍國主義就是要求軍事力量強行貫徹國家的思想與行為，真正這樣做的國家就是中國，被軍國主義國家反控是軍國主義，簡直荒謬，中國就是這樣把自己的問題放在一邊，卻很敢於指責他人。

這段短影片也在YouTube上獲得1.9萬次觀看，同樣吸引許多日本網友附和。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

圍台軍演對日本殺雞儆猴！日媒傳「習近平震怒」嚇阻美國歐洲

李在明1月將會晤習近平！韓媒關注中國軍演：施壓、拉攏手段

中共軍演「斬首」成關鍵詞！中國軍事專家吹噓實彈射擊3亮點