嗆侯友宜別「臭彈」！ 王義川：沒總預算地方TPASS撐不久

民進黨基隆市議會黨團總召曾怡芳(左起)、台北市議會黨團幹事長顏若芳、立法委員王義川、新北市議會黨團前總召張維倩、桃園市議會黨團總召李宗豪7日召開「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會。(記者張嘉明攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕今年度中央政府總預算案遭藍白立委擱置，全台TPASS月票補貼面臨斷炊危機，新北市長侯友宜稱已編列預算支應。民進黨政策會執行長王義川今(7日)提醒，總預算卡關將衝擊運輸業員工和通勤族，且若無中央預算支撐，地方財源難以長期代墊，否則台北市長蔣萬安何必邀4縣市長商討？呼籲侯友宜「麥閣臭彈(台語：別再吹牛)」。

民進黨中央黨部今召開「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會，包括王義川、民進黨台北市議會黨團幹事長顏若芳、新北市議會黨團前總召張維倩、桃園市議會黨團總召李宗豪及基隆市議會黨團總召曾怡芳出席，呼籲藍白立委儘速審查總預算，勿因政治對抗犧牲通勤族權益。

王義川指出，近日國軍F-16飛行員執行任務引發關注，呼籲國人為飛行員及所有第一線單位加油。他強調，國防、交通與公共服務皆依賴預算正常運作，立法院長期卡關不僅影響民生，也對第一線人員造成壓力，藍白立委應以國家與人民為念，儘速讓總預算進入審查。

王義川進一步說明，TPASS政策由中央補貼票價差額，目前因預算未過，僅能仰賴運輸業者或地方政府先行墊付；若無中央預算支撐，地方政府根本撐不了多久，呼籲侯友宜「麥閣臭彈」，而蔣萬安近日邀4縣市長討論，顯見台北市也撐不久，更遑論沒有錢的桃園市與基隆市。

顏若芳指出，TPASS第二階段屬新興計畫，必須仰賴總預算通過才能執行，通勤族權益掌握在立院多數藍白手中。蔣萬安未積極要求所屬立委履行審查責任，無助於解決TPASS斷炊危機，而TPASS能否PASS，就看藍白審不審預算。

張維倩說，新北市通勤人口最多，TPASS若停擺，將增加家庭交通支出，對一般家庭是沉重負擔；而國民黨立委廖先翔、洪孟楷皆為交通委員會成員，卻未積極為通勤族發聲，並質疑市長侯友宜未正面回應預算卡關造成的影響。

桃園市方面，李宗豪指出，桃園與雙北高度連動，TPASS是通勤族生活必需品，每月節省的交通費對小家庭意義重大；盼桃園6位立委停止政治杯葛，儘速回到立法院審查預算，並要求市長張善政積極與立委溝通，讓預算早日過關。

至於基隆市，曾怡芳提醒，基隆通勤族高度仰賴台鐵與客運，TPASS若中斷，首當其衝的就是學生與上班族。國民黨立委林沛祥選前承諾改善通勤問題，如今卻未見實際行動，反而與同黨立委卡關總預算。

