嗆全球通緝沈伯洋！有事證能給國際刑警組職？國台辦跳針：終身追責

中國公安發布警情通報，稱民進黨立委沈伯洋為「台獨頑固份子」，從事分裂國家犯罪活動，決定立案偵查，依法追究其刑事責任，中國官媒《央視》還嗆，中國可透過國際刑警組織等，「展開全球抓捕」。不過，國台辦今（12）日被問到有什麼具體事證可以提交給國際刑警組織時，卻跳針稱，將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

針對中共揚言全球通緝沈伯洋，陸委會主委邱垂正今天指出，中共對台完全不具司法管轄權，所謂的法律與規範對台灣民眾毫無拘束力，中共踐踏以規則為基礎的國際秩序，台灣不是中共跨國鎮壓唯一受害者。他也認為，這是針對所有台灣民眾的一個集體脅迫，中共透過這個跨境鎮壓意圖威嚇跟分化。

國台辦今天舉行例行記者會，發言人陳斌華聲稱，「台灣是中國的一部分，台獨是分裂國家、背叛民族的嚴重犯罪行為」，對極少數台獨頑固分子依法追究刑事責任，採取執法司法行動，是反對台獨分裂、維護國家統一的正義必要之舉。

陳斌華說，凡是以身試法的台獨頑固分子，無論身在何處，「我們都將採取一切必要的懲治措施依法終身追責」。他表示，有關行動針對的是涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「極少數」台獨頑固分子，「不針對、不涉及廣大台灣同胞」。

不過，面對媒體追問，對於沈伯洋有具體掌握證據嗎？會用哪些具體事證向國際刑警組織提出要全球通緝？陳斌華又說，分裂國家是嚴重的犯罪行為，沈伯洋發起建立台獨分裂組織、大肆宣揚台獨分裂謬論、長期從事分裂國家犯罪行動，對其依法追究刑事責任，採取司法執法行動，「是落實關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，是維護國家統一的正義必要之舉。

陳斌華表示，對於沈伯洋這樣破壞兩岸關係、分裂國家的台獨頑固分子，「將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責」。

