嗆卓揆「龜縮」籲賴清德上陣辯論 黃國昌：黨版軍購特別條例週末定稿

民眾黨主席黃國昌。

針對行政院長卓榮泰昨要求就3兆350億元的今年度中央政府總預算案，與立法院進行直接辯論，民眾黨團總召黃國昌昨立刻接招，但行政院回應，期待能在「國會殿堂」與黃進行辯論，遭黃酸「先叫戰後龜縮」。黃國昌今（22日）表示，總統賴清德是否考慮親上陣？並透露黨團將提出國防特別條例的版本，預計本週末再進行最後一次諮詢會議，應等這次會議後，就會定稿。

黃國昌上午於立法院接受媒體聯訪，他說，卓榮泰說要直接辯論，「我馬上接招啊」，但他很驚訝，他接招後，卓卻馬上龜縮回去，真的沒辦法想像，「一個堂堂的行政院長，怎麼會怯懦成這個樣子？」在公開平台上直接辯論，把道理說清楚，不是很好嗎？不過，既然卓榮泰選擇龜縮，他也進一步想跟賴清德報告，如此任命的行政院長如此沒有勇氣跟擔當，那賴清德總統「是不是應該要考慮親自上陣？」

黃國昌指出，不僅針對總預算，就軍購特別條例一併納入辯論的範圍，若賴清德跟他直接辯論，多數的台灣人民認為賴講得有道理，覺得行政院所推出來的軍購特別條例7個條文要1.25兆，非常的有理由的話，他公開承諾，民眾黨8票支持行政院版的軍購特別條例。

黃國昌直言，這是直接訴諸民意，解決目前爭執最有效的方式，反之，若多數人民無法被賴清德說服，甚至認為台灣人付了這麼多錢，買了武器，到現在都還沒有到貨，那到底要強化國防、自我防衛能力，是付了錢就好，還是要拿到武器，才能提升自我防衛能力，也應請賴說清楚講明白。

至於黃國昌表示民眾黨團將自提軍購特別條例版本，被問到何時提出，黃國昌說，他在等賴清德總統，希望賴可以站出來公開辯論，如果多數的台灣人民認為賴講的有道理，那就支持行政院版，但按照民進黨現在的態度，真的不知道是希望國家繼續往前進，還是繼續透過自己固執，讓這國家持續空轉、內耗，「我希望賴清德總統，有勇氣一點」。

黃國昌再度嗆卓榮泰龜縮，並稱就民眾黨要提的版本，「我說過，我們早就準備好了，這個週末，我們會再進行最後一次的諮詢會議，等到這次的諮詢會議過了以後，就會定稿了」。不過，他也很擔心，在野黨的一片好意，想讓國家往前走、解決問題，到時候民進黨可能又會嫌說「不行」、「不能給這麼少」、「沒有1.25兆就不要」，跟小孩子哭鬧，就像民進黨現在面對總預算爭議一樣。

