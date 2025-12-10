嗆卓榮泰已宣告「民進黨走向獨裁」 黃國昌籲立刻執行財劃法

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠／攝（資料照）

針對立法院否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰稱，沒有必須執行的壓力。民眾黨主席黃國昌今（10日）於黨政聯繫會議砲轟，卓榮泰正大剌剌向世界宣告「民進黨已大步走向獨裁之路」，全球任何一個民主憲政國家，行政機關都沒有權力拒絕執行立法機關三讀通過的法律。

民眾黨今召開黨政聯繫會議，會後發布新聞稿指出，對於地方擔心財劃法覆議案遭立法院否決後，卓榮泰不依法執行，未來地方難道只能承受中央霸凌？黃國昌做了上述表示。

此外，黃國昌也砲轟，卓榮泰如同流氓般剋扣給地方政府的補助款、搶走民生社福經費，正一步步摧毀法治國原則；從民進黨政府不依法執行財劃法、到近日以打詐之名行打抗中保台牌之實，恣意、胡亂解釋「打詐條例第42條」宣布禁用小紅書，都是一再用話術欺騙人民，展現貫徹德意志，將政治凌駕法治、掏空台灣民主法治的跋扈態度。

黃國昌強調，台灣人民必須正視賴政府現在能任意扭曲法律、架空法治，未來就會更肆無忌憚侵害人民權益，也強調總統賴清德、卓榮泰若不懸崖勒馬、立刻依法執行財劃法，民眾黨團一定會嚴肅追究其政治、法律責任。

就迎戰2026年選舉，延續民眾黨與國民黨兩黨主席高峰會的承諾，政策會執行長賴香伶已正式和國民黨智庫對接，與國政基金會董事邱淑媞會面後，雙方針對環境破壞、高房價及經濟發展失衡等議題，彼此團隊都有高度共識。

黃國昌也指示政策會，著手擬定民眾黨全國性共同政見，內容將以黨的核心價值為基礎，涵蓋居住正義、銀髮照護、雙語教育、育兒補助等攸關民生的重要政策，並密集向政策諮詢委員及專家學者請益，同步納入創黨主席柯文哲於台北市政府的成功治理經驗，待各方意見收攏後、再邀集黨內公職共同研討，形成全國共同政見，作為後續與國民黨對接的政策基礎，負責任撐起這個國家。

