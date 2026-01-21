嗆卓榮泰「邀辯論又龜縮」 黃國昌賭8票叫戰賴清德：你辯贏我就支持1.25兆軍購

針對立法院遲遲未付委審查總預算，在野黨抽出部分計畫後逕付二讀，行政院長卓榮泰邀請與國會辯論，民眾黨主席黃國昌則回應，可比照大選模式，由各大電視辦理、全程網路直播；行政院隨後回覆，「國會就是最大、最好的公開平台，卓院長非常期待在國會殿堂與黃委員進行辯論。」黃國昌對此則嗆，卓榮泰先叫戰後龜縮，「賴清德要上場救援阿斗嗎？」

黃國昌在臉書發文嗆聲，「下午叫囂要求直接辯論的卓榮泰，在我立即坦率接戰後，不到2小時，馬上態度急轉彎，派發言人出來說只願意到國會來，為自己的怯戰找藉口，真是笑死人！堂堂行政院院長，只剩一張嘴，先叫戰再龜縮，請問這是哪招？」

廣告 廣告

黃國昌說，面對這個扶不起的阿斗，賴清德有勇氣上場救援嗎？他願意連同軍購特別條例，一併與總統賴清德公開辯論，只要多數人民認為賴清德講得比他有道理，他以台灣民眾黨主席身分公開承諾，黨團8票就支持行政院版軍購特別條例。​

黃國昌稱，「希望賴總統有勇氣出來面對 ，千萬不要像自己任命的行政院阿斗，躲在發言人與綠媒背後！如果連這種勇氣與擔當都沒有，真的會讓全體國人失望怎麼會有如此怯懦、毫無擔當的國家領導人。」

更多風傳媒報導

