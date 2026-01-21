嗆卓「先叫戰後龜縮」 黃國昌喊話賴清德辯軍購：若有理！白8票支持

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

行政院長卓榮泰今（21日）表示，要求就3兆350億元的中央政府總預算案，與立法院進行直接的辯論。民眾黨團總召黃國昌嗆「好膽麥走」，並強調樂於與卓在公開平台比照大選公開辯論，並全程網路直播。不過，行政院回應，卓期待能在「國會殿堂」與黃進行辯論。黃國昌批，卓榮泰「先叫戰後龜縮」，並質疑總統賴清德有勇氣上場救援這個扶不起的「阿斗」嗎？並嗆願連同軍購特別條例與賴清德辯論，「只要多數人民認為賴清德總統講得比我有道理，我以台灣民眾黨主席身分公開承諾：黨團八票就支持行政院版軍購特別條例！」

廣告 廣告

黃國昌指出，下午叫囂要求直接辯論的卓榮泰，在他立即坦率接戰後，不到兩小時，馬上態度急轉彎，派發言人出來說只願意到國會來，為自己的怯戰找藉口，「真是笑死人！」

黃國昌轟，堂堂行政院院長，只剩一張嘴，先叫戰再龜縮，請問這是哪招？

黃國昌直言，面對這個扶不起的阿斗，賴清德有勇氣上場救援嗎？他願意連同軍購特別條例，一併與賴清德公開辯論，「只要多數人民認為賴清德總統講得比我有道理，我以台灣民眾黨主席身分公開承諾：黨團八票就支持行政院版軍購特別條例！」

黃國昌呼籲，「希望賴總統有勇氣出來面對 ，千萬不要像自己任命的行政院阿斗，躲在發言人與綠媒背後！」如果連這種勇氣與擔當都沒有，真的會讓全體國人失望怎麼會有如此怯懦、毫無擔當的國家領導人。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

拒簽切割郭信良協議 陳亭妃：簽下去好像互信程度不夠

台美關稅底定！賴清德啟動「傾聽之旅」 行政院23日接力跟上