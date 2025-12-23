嗆同事也嗆網友！台中女警上月就被禁領槍

▲台中市警局表示。市長盧秀燕出席公開活動的維安作為，仍依既定程序妥善規劃。（圖／台中市政府提供，2025.12.23）

[NOWnews今日新聞] 台中市第二分局一名女警，昨晚在網路平台發文要對市長盧秀燕開槍，外界懷疑是否北捷事件發生後，基層勤務加重導致不滿？警方透露，該名女警近幾個月頻頻異常舉止，不僅在LINE群組恐嚇同事和分局直屬長官，與網友互動也語帶挑釁，甚至恐嚇，分局上月透過關老師系統轉介諮商、協助就醫，並禁止領用槍枝服勤。至於市長盧秀燕的維安勤務，目前還是如常。

該名女警昨晚在Threads發表「直接在盧秀燕腦門開３槍，讓全世界修理她」的言論，被自家人逮捕後，今（23）日移送檢方複訊。台中警方調查，女偵查佐近期屢有異常舉止，第二分局11月透過警察局關老師系統轉介諮商及協助就醫、調整她的勤務時段及工作內容，也禁止她領用槍枝服勤。

警方調查，女偵查佐近來除了在LINE群組恐嚇同事及分局直屬長官，於Threads回復網友留言常語帶挑釁，甚至有恐嚇言論。由於她的個人網路頁面顯示警職身分，分局不敢輕忽，除了依《刑法》恐嚇危害安全及恐嚇危害公眾罪拘提送辦，並針對勤務不正常、恐嚇公眾、同事及分局直屬長官等脫序言行，已嚴重破壞紀律情節重大，擬議行政懲處，不排除免職處分。

至於發生恐嚇事件後，市長盧秀燕的維安勤務是否加強？市警局表示，各分局平常接獲市長出席公開活動的訊息，均會先與主辦單位聯繫，並現地勘查動線、上下車點及活動流程，現場由正（副）分局長帶班，並視情資派遣安維、蒐證及辨識人員，或編排機動警力，以因應各項突發狀況。

