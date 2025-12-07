嗆咳不只是吃飯問題！翁頸部緊繃聲音沙啞 竟是肺癌轉移

一名六十多歲男性因胃酸逆流及進食時容易嗆咳就醫，經檢查被確診為肺癌第三期合併淋巴轉移。醫師提醒，容易嗆咳、聲音沙啞及頸部緊繃等症狀，可能並非單純的胃食道逆流問題，而是肺癌轉移壓迫神經所導致的警訊。

一名六十多歲男性因胃酸逆流及進食時容易嗆咳就醫，經檢查被確診為肺癌第三期合併淋巴轉移。（圖／Photo AC）

基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘在社群平台分享了這起案例。這位男子雖有多年胃食道逆流病史，但五個月前前來就診時特別提到：「最近常常胃酸逆流、喉嚨有灼熱感，而且吃東西很容易嗆咳」。這些症狀中，嗆咳的情況引起了錢醫師的警覺。

「我為患者安排了胃鏡檢查，確實發現他有胃酸逆流引起的食道炎及幽門桿菌感染，但咽喉附近並無異常，」錢政弘表示。經過兩週的藥物治療後，男子的逆流症狀明顯改善，卻仍偶爾會有嗆咳情形，這讓醫師感到不對勁，建議患者轉診耳鼻喉科進行進一步檢查。

患者病情在兩週後急轉直下，患者不僅聲音變得沙啞，還感覺脖子緊繃。（示意圖／Pixabay）

病情在兩週後急轉直下，患者不僅聲音變得沙啞，還感覺脖子緊繃。遵循建議前往耳鼻喉科就診後，醫師發現其左側聲帶麻痺，推測是控制聲帶的喉返神經受到壓迫所致。經轉診至胸腔科進行一系列檢查，最終確診為肺癌第三期合併頸部淋巴結轉移。

「那些容易嗆咳、聲音沙啞、頸部緊繃的症狀，其實都與胃食道逆流無關，是肺癌轉移淋巴結壓迫神經所導致，」錢政弘在患者回診追蹤幽門桿菌報告時，與對方回顧病程才驚覺這點。男子告知醫師，他已完成三個月的化療，咽喉不適症狀已完全消失。

肺癌為台灣癌症死亡率首位，早期發現至關重要。（圖／Photo AC）

錢政弘提醒，雖然胃食道逆流是常見疾病，但民眾千萬不要忽視身體發出的其他細微警訊。若經治療後單一症狀未見改善，或出現「吞嚥困難、容易嗆咳、聲音沙啞」等非典型症狀，應提高警覺，進行跨科別的詳細檢查，以免錯失治療黃金期。

肺癌為台灣癌症死亡率首位，早期發現至關重要。錢政弘的案例分享提醒大眾，某些看似普通的消化道症狀背後，可能隱藏著更嚴重的健康問題，需要醫療專業人員的全面評估與診斷。

