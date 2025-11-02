嗆問黃明志「到底在隱瞞什麼？」 謝侑芯猝死！經紀人：未見過她碰毒
大馬歌手黃明志，遭當地警方指控涉毒，且和台灣網紅「護理女神」謝侑芯（享年31歲）猝死飯店浴缸命案有關。黃明志本人稍早否認涉毒，希望外界等候司法結果調查。對此，謝侑芯的經紀人Chris發聲，質疑黃明志的聲明與警方說詞不一、前後矛盾，嗆問黃明志「到底在隱瞞什麼？」且強調從未見過謝侑芯接觸過毒品。
「護理女神」謝侑芯經紀人聲明全文:
在過去的數日裡，我親自委託私人調查人員，並多次聯繫馬來西亞警方，試圖釐清侑芯離世的真相。
然而，我們得到的訊息始終前後矛盾、互相衝突，至今無法得到一致的答案。
出於對家屬與真相的尊重，我一直保持沉默，不願發表任何未經證實的說法。
我們原先被告知，她的離世是因「心臟驟停」所致，是一場意外。
但如今，馬來西亞警方的正式聲明揭露出一個完全不同的事實版本——與先前的說法，以及黃明志在公開場合所發表的聲明，明顯矛盾。
你的言論與警方的正式報告完全對不上。
這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨。
你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？
你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？
我們從未見過侑芯接觸過毒品，也從未聽聞她有任何相關行為。
我對她的人格與品格深信不疑。
因此，我必須在此嚴正發問：
那包疑似毒品的來源是什麼？是你提供給她的嗎？你是否誘導她、欺騙她或強迫她服用？
請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？
這起事件周圍，顯然存在著重重疑點與神秘的誤導。
無論這些混亂的資訊是出於誤解還是刻意的隱匿，都嚴重阻礙了真相的揭露，也讓我們在尋求答案的過程中一再受阻。
截至目前，我尚未收到侑芯家屬對此事件的任何正式意見或統一回覆。
家屬目前仍深陷震驚與極度悲痛之中，暫時無法回應外界。
出於對他們的尊重，我僅以個人身分發表此聲明——作為一位長期與她共事、深知她為人的朋友，我有責任替她尋求公道。
我在此鄭重呼籲：
我們要求真相，我們要求正義。
我將持續與私人調查單位、法律顧問與馬來西亞相關部門全面合作，
直到所有事實被揭開、所有謊言被揭穿為止。
公眾有權知道真相，侑芯有權得到正義。
我們不會停止，直到真相大白
「護理女神」謝侑芯在海外驟逝，享年31歲。消息是由她的好友、同為網紅的雪碧（方祺媛）10月25日深夜在臉書悲痛發文證實噩耗，哀嘆「下輩子再當好朋友」。雪碧透露自己情緒近乎崩潰，「近年為什麼兩個我最愛的人都離開我了，正杰、侑芯……Iris是我網紅圈唯一相信的好朋友。」
第一時間，經紀人稱死因是心臟問題。不過，2日全案重大突破，根據大馬《中國報》報導，馬來西亞歌手黃明志當時也在房內，黃明志雖狂做CPR，但仍救不回謝侑芯。另外，黃明志被警方從身上搜出9粒疑似毒品的藍色藥丸，當場將其逮捕。
黃明志立即發出聲明，強調自己並沒吸毒。不過，《光明日報》最新報導指出，警方初步尿檢結果顯示，黃明志對4種毒品呈陽性反應。
珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
黃明志被捕辯詞曝光「5項前科」 狂做CPR救不回！捲「護理女神」猝死案
黃仁勳現身首爾大喊「Faker」 LOL世界賽！他29歲仍是中國跨不過的大山
尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。今（2日）馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
謝侑芯陳屍浴缸！黃明志感到遺憾首鬆口「奪命內幕」：遲到一小時
31歲「護理系女神」謝侑芯日前傳出在馬來西亞驟逝，消息震驚所有粉絲，如今卻傳出黃明志人也在謝侑芯陳屍的飯店內，甚至疑似持有毒品而遭到逮捕，對此，黃明志也在社群中做出統一回應。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
黃明志捲「護理女神之死」！網友反揪「1疑點」好奇這事
娛樂中心／于士宸報導擁有甜美外型與亮眼身材、IG粉絲逾50萬的網紅謝侑芯，因曾任護理師而被封為「護理系女神」。未料，日前傳出她在國外因突發健康狀況離世，消息震驚各界。據悉，事發時她身處高檔飯店，馬來西亞歌手黃明志也同房，警方於現場查獲疑似毒品，黃明志因涉嫌持有遭逮捕，後以保釋金獲釋。稍早黃明志親自在臉書回應，強調「沒有吸毒」，並對謝侑芯之死深感遺憾。貼文一出，網友反對現場「1細節」感到好奇，並湧入留言區追問真相。民視 ・ 9 小時前
謝侑芯「大網美好友」噴黃明志！怒嗆：以跟你合作過為恥
娛樂中心／徐詩詠報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。不過，今（2）日稍早傳出的最新消息指出，謝侑芯上月22日被通報，於馬來西亞五星級酒店浴缸內失去意識，且同房者還有歌手黃明志。警方後續發現黃明志涉嫌持有毒品，並驗出四種毒品陽性反應，與黃明志公開說法有明顯出入。對此，除了謝侑芯經紀人 Chris 公開要求黃明志說清楚外，謝的網紅好友謝薇安也在社群怒飆粗口，嗆黃明志：「以跟你合作過為恥。」民視 ・ 6 小時前
黃明志「4毒品反應」！警懷疑有性行為、「護理女神」遺體被移動
歌手黃明志被《中國報》報導出現在台灣網紅「護理女神」謝侑芯（Iris）猝死飯店房間，且被搜出9粒疑似毒品的藍色藥丸，馬來西亞警方當場將其逮捕。黃明志立即發出聲明，強調自己並沒吸毒。不過，《光明日報》最新報導指出，警方初步尿檢结果顯示，黃明志對4種毒品呈陽性反應。太報 ・ 9 小時前
謝侑芯生前「合體5閨密」熱舞拍片！網湧入逼問：怎沒人出來解釋
台灣網紅「護理系女神」謝侑芯，在上個月31日爆出在馬來西亞因「心臟病發」猝逝，怎料今（2日）又傳出生前和歌手黃明志共處一室，現場還疑似有毒品等，令整起案件撲朔迷離。有網友翻出幾天前，謝侑芯與5名閨密網紅在當地熱舞的畫面，質疑她們「不用出來解釋嗎？」中時新聞網 ・ 8 小時前
黃明志捲「護理女神」命案！好友雪碧發聲揭「2人關係」
台灣網紅「護理系女神」謝侑芯上月30日在馬來西亞拍攝期間驚傳猝逝，倒臥飯店浴缸身亡，享年31歲。事件引發外界質疑死因不單純，馬國媒體最新報導指出，現場發現疑似毒品與壯陽藥，馬來西亞歌手黃明志也在場，遭警方帶回驗尿。中天新聞網 ・ 6 小時前
謝侑芯「酒店房內」猝逝！黃明志在場「狂CPR無效」臉書被灌爆
娛樂中心／徐詩詠報導擁有甜美外型與傲人上圍、IG粉絲人數超過50萬的網紅謝侑芯，因曾任護理師而被粉絲封為「護理系女神」。如今傳出她在國外因突發健康意外離世。最新消息指出，謝侑芯出事當下身處一間高檔飯店房間內，馬來西亞歌手黃明志也在場，且被當地警方發現涉嫌非法持毒。消息曝光後湧入一片罵聲，不少網友指責黃明志「搞出人命」。民視 ・ 7 小時前
黃明志捲入護理女神猝死案！驗尿「4毒品呈陽性」 疑與死者發生性關係
《星洲日報》報導，馬來西亞警方透露上月22日中午在吉隆坡某五星級酒店外，發現黃明志神色慌張、行為可疑，遂上前攔查。黃明志當時強調自己沒有使用違禁品，然而警員隨後依其口供押回酒店房內調查，發現謝侑芯倒臥浴缸內、全身赤裸，已明顯死亡，但浴缸及地面並無積水。根據...CTWANT ・ 9 小時前