嗆學生遭反譏「這輩子就這樣」 桃客司機當街打人「法庭認錯求緩刑」

桃園客運一名劉姓司機今年10月和永豐高中學生因為投錢問題發生口角，開車期間又不斷爆粗口並酸學生是低能兒，遭其他同學看不下反譏「錢都不會數，你這輩子就這樣了」，讓他氣得下車毆打學生，導致學生鼻樑斷裂。劉姓司機今（12日）在法庭上坦承犯行，希望法官從輕量刑，給予緩刑。

桃客司機、學生為何起爭執？

綜合媒體報導，涉案的劉姓男司機在桃園客運任職，10月22日駕駛永豐高中的學生專車期間，懷疑有學生未投滿足夠車資，要求補錢，被質疑的陳姓男同學堅持有投足額，要求檢查零錢箱，但劉男拒絕，陳姓學生選擇下車並通報校方。

隨後劉男繼續駕駛，而他在過程中又不斷爆粗口「他媽的」「臭俗仔」，還嗆「我很少跟低能兒講話」，讓車上其他同學聽到。隨後另一名黃姓男學生下車時，因為不滿司機對同學的態度，出言反譏：「連錢都不會數，這輩子就這樣了」。

不甘被學生反嗆 桃客司機衝下車當街打人

劉男不甘受辱，不顧全車學生在場，直接停車衝下去，出手毆打黃姓學生，導致黃姓學生身上多處挫傷、瘀青、鼻梁骨折，滿臉是血。

桃園客運得知後立刻召開人評會，依車上的錄影畫面為證據，將劉男開除；警方也依傷害罪將劉男移送法辦，檢方複訊後以2萬元交保。

桃客司機爭議不只這一樁？ 被挖挨告黑歷史

此事引發輿論熱議，起初外界以為是學生出言不遜才導致司機暴怒，但隨著證據曝光，顯示是劉男先無端指控學生未投足額、又對學生出言相譏才引發口角。校方發聲力挺學生，網路上也有人肉搜出劉男的黑歷史，原來他早有因為飆罵乘客「犯賤、下賤」等羞辱之詞而挨告。

桃園地檢署在案發7天後火速依傷害罪將劉男起訴，檢方指出，劉男以不堪用語質疑學生，在擔任桃園客運駕駛期間，更有多次因服務態度不佳、駕駛行為違規等原因遭懲處，甚至有遭解職2次之紀錄。劉男在發生口角時未能理性行事，不顧現場人、車往來頻繁公然犯下傷害罪刑，嚴重影響公共安全或造成民眾恐惶，其態度、行為實有偏差，經衡酌被害人及其家屬意見後，遂聲請法院予以從重量刑。

稱檢方起訴太快 桃客司機認錯求原諒拚緩刑

桃園地院今召開準備庭，劉男委任律師表示，劉男在偵查庭到法院都坦承犯罪、深切悔悟，檢方起訴太快，來不及和被害學生和解，劉男也當庭表示願意向對方誠摯道歉，希望獲得原諒、盼從輕量刑，給予緩刑機會。

法院排定26日調解後開庭，並將視調解的情況審理量刑。

