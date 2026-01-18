嗆完「你有種就摸」竟被拉進巷內暴力性侵！女控訴卻遭判無罪

（社會中心／高雄報導）高雄一名男子阿忠（化名）遭女同事指控，在酒後將她拉入巷內強行發生性行為。案件歷經高雄地院、高雄高分院兩審審理，二審法官近日駁回檢方上訴，認定整體證據仍不足以證明犯罪，維持原判無罪，全案定讞。

女方稱遭強拉進巷弄性侵 指控過程充滿強迫性

判決指出，事件發生於 2022 年 6 月，兩人在高雄一間酒吧共事多年。女方（化名小美）向警方供稱，當晚兩人在門口聊天時，阿忠喝醉後突然詢問是否能摸胸部，她因多年熟識而半開玩笑回覆「有種你就摸啊」，未料對方竟將她拉往旁邊巷弄，強吻、咬傷她，並施暴進行性侵。

她堅稱過程完全非自願，也因驚嚇與羞愧而遲遲未報警。

示意圖／嗆聲後對方竟將她拉往旁邊巷弄，強吻、咬傷她，並施暴進行性侵。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

被告否認強迫 主張雙方你情我願

阿忠則自始否認犯行，表示兩人性行為是「互相同意」下發生，並非強制。

案發後雙方於 2022 年 7 月簽下 80 萬元和解書與本票，女方男友與一名友人林女在場。檢方認為這份和解顯示阿忠有犯意，因此提起上訴。

然而法院檢視錄音內容後認為，阿忠在女方男友強烈質問長達十多分鐘下，才說出「好像有做出強姦的動作」等語，內容模糊且前後反覆，難視為真實自白。

女方說法前後不一 是否能反抗成審酌關鍵

法院進一步指出，女方對細節供述多次改變，包括從「被拉進巷子」到「被邀請進巷子」等版本差異，使案發過程產生不確定性。

女方也表示，當晚僅喝 1 至 2 瓶海尼根，自稱酒量很好，「那幾瓶就像水一樣」，顯示當時意識清醒。由於她同時描述曾「掙扎反抗」，法院質疑在具反抗能力的情況下，是否仍可發生完整強制性交行為，這部分仍有合理懷疑。

訊息對話未能補強證據 道歉內容不構成認罪

判決書中提到，檢方提出雙方對話紀錄，包含女方訊問：「You did sex on me, right？」、「I just want a sorry」等語，阿忠則回覆「I will make a serious sorry to you」。

但法院認為，這些回覆內容並未明確承認強制性交，只屬模糊致歉，無法成為補強證據；也不足以彌補女方證詞中的矛盾。

和解書簽署過程各說各話 法院最終採罪疑唯輕

除供詞與訊息外，法院也檢視和解書簽署過程。當時三名在場人士（女方男友、林女、阿忠）對細節描述互相矛盾，且無法證明阿忠完全理解內容後自願簽署，因此不能作為定罪依據。

法官表示，整體證據無法排除合理懷疑，依刑事審判原則必須從輕認定，被告因此獲判無罪。檢方上訴後被二審駁回，全案確定。

