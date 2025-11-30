嗆對手「只會花錢做民調造勢」 林岱樺：帶風向應適可而止

民進黨立委林岱樺。資料照



民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺表態爭取2026民進黨高雄市長提名，《上報》最新民調顯示，邱議瑩領先，而林岱樺墊底。林岱樺今（11/30）大酸，「接下來一定有很多看衰的民調，因為他們沒有辦法有萬人造勢大會，只能花錢做民調來造勢。」

林岱樺強調，民心向背，從岡山到旗山，人民要的是衝破派系，人民作主，這已經是無法擋的趨勢，舊政客要覺悟，「舊政治、做假民調，政客樂此不疲，人民早就厭倦。」

林岱樺說，如果要做民調當造勢工具，她也尊重，但低估對手就犯了戰略上致命的錯誤，要做民調帶風向也應該要適可而止。

她也質疑，該份民調國民黨政黨支持度只有8%，國民黨再怎麼樣低谷，在高雄仍有2、3成支持度，真的不要低估高雄市民的的智慧了，高雄市民是最有智慧的審判者跟觀察者。

