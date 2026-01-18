嗆小兒科是剩科！陽交大醫科生道歉了：多次重考扭曲價值觀

陽明交通大學一位醫學系男大生近期屢次在社群平台上和人筆戰，期間甚至爆出「小兒科是剩科」，結果遭起底是建中畢業、重考5次才考上陽交大，且他疑似沒有相關資格就自稱「醫師」，引發不少醫師不滿，陽交大校方15日表示已介入輔導。該名男大生17日發文道歉，並表示過往因個人追求選擇多次重考，無形之中扭曲了價值觀。

近日因《人工生殖法》在網路上引發熱議，有名男大生在和小兒科醫師討論時發言尖銳，甚至開始貶低兒科，「笑死，原來是小兒科的喔，原來這種選剩科現在可以在板上這麼優越，長知識了」。

過激的言語引發大量網友不滿，結果發現他過去脫序發言不只一次，包含「糖糖的」、「失智症」、「斯德哥爾摩綜合症」言論影射其他人。陽明交大15日表示，對於此次事件造成的困擾與不適深表遺憾。學校已第一時間已先了解該生狀況，並進行必要的輔導與處理程序，校方長期重視醫療專業的價值，不認同任何貶抑醫療工作者的言論。

對此，17日有網友分享，該名男大生已經在網路社群平台道歉，針對小兒專科醫師辛勞、和他爭執的網友表示悔意。同時針對在網路平台標註「醫師」一事，強調自己沒有提及任何醫療行為，但對標示錯誤產生誤會也感到非常抱歉。

