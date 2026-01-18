嗆小兒科是「剩科」挨轟！ 陽交大醫學生道歉：重考到價值觀扭曲

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

一名就讀國立陽明交通大學醫學系的男大生，近日因在網路討論《人工生殖法》修法議題時，發表貶抑小兒科醫師的言論引發爭議。他脫口稱小兒科是「選剩的科別」，相關發言迅速在社群平台擴散，遭到醫界與網友強烈撻伐，事件持續延燒後，男大生於17日發文道歉，坦承自己因多次重考，價值觀逐漸扭曲。

一名就讀國立陽明交通大學醫學系的男大生，發表貶抑小兒科醫師的言論引發爭議。（示意圖／photoAC）

據了解，該名男大生年約28歲，歷經多次重考，目前仍在醫學系大四階段，平時常在社群平台與網友筆戰，發言風格激烈。此次爭議中，他不僅使用「糖糖的」等字眼影射唐氏症族群，還在尚未取得醫師資格的情況下，於LinkedIn等平台標示「醫師」身分，進一步引發外界質疑是否涉及違反《醫師法》，使爭議持續擴大。

事件曝光後，該名男大生發布9點道歉聲明，首先向小兒科醫師致歉，並直言自己在追求分數與反覆重考的過程中，無形中偏離正確價值觀，才會做出傷害他人的言論。他也提到，先前「原來這種選剩科現在可以在板上這麼優越，長知識了」等發言相當不當，讓他開始反省自身的膚淺與不成熟。

他在聲明中表示，無論是目前就讀的陽明交大醫學系，或過去曾就讀過的馬偕醫學系、高醫醫學系、長庚醫學系，以及曾錄取但未實際入學的學校，都應以謙卑態度看待，而非貶低任何學校或醫療專業。他強調，醫學各專科皆同樣重要且值得尊重，未來將刪除相關爭議言論，選擇低調沉潛，不再回應相關討論，並希望社會能給他一個改過自新的機會。

對此，陽明交通大學回應表示，對於此次事件深表遺憾，校方已在第一時間掌握學生狀況，並啟動必要的輔導與處理程序。校方也強調，長期重視醫療專業的核心價值，不認同任何貶抑醫療工作者的言論，後續將依相關規定妥善處理。

