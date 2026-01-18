嗆小兒科「剩科」、影射唐氏症！陽交大醫科生道歉：重考到價值觀扭曲

生活中心／游舒婷報導

因為《人工生殖法》修法在網路上引起討論，一名醫學系男大生的發言引起關注，甚至出現評論「小兒科是剩科」的言論，引發醫界撻伐，事件延燒後男大生17日發文道歉，並表示自己因為多次重考而扭曲了價值觀。

一名醫學生發言失控，引發醫界撻伐。（示意圖／翻攝自Pixabay）

該名男大生近期在網路上與網友討論《人工生殖法》相關話題時，不僅用「糖糖的」（影射唐氏症）形容網友，更出現嘲諷「小兒科是剩科」的相關言論，失控發言瞬間引爆網友怒火，後來遭起底是重考5次後考上陽明交通大學醫學系的學生，尚未有醫師資格，卻用醫師的名號發言，再一步引發醫界撻伐。

陽交大得知此事後回應表示，學校在第一時間了解學生狀況，並進行必要的輔導與處理程序。而該名男大生也選擇發布道歉聲明，表示醫學的每個專科都是需要且神聖的，不應該把小兒科醫師貼上「選剩」的標籤，這樣的行為凸顯了自己膚淺視野和價值觀偏差，並對醫界前輩們致上歉意。

該名男大生表示，自己因為過往的追求選擇多次重考，在無形之中扭曲了自己的價值觀，也傷害許多學校的觀感，讓他深知自己的言論相當不成熟，對此也相當抱歉。

