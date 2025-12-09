即時中心／温芸萱報導

網紅四叉貓今（9）日在臉書發文表示，因為最近調查民眾黨主席黃國昌，牽扯出黃國昌兒子遭小草罵變態。小草稱「黃國昌的兒子又沒有犯錯，幹嘛起底他兒子」。對此，四叉貓回嗆，小草的記憶力這麼差的嗎？黃國昌兒子名下土地違法佔用水保地並設收費停車場，「小小年紀就涉及違法佔用水保地，我講個兩句也不行？」。貼文一出立刻引發討論，網友紛紛留言支持四叉貓。

網紅四叉貓今日在臉書發文表示，有許多小草留言稱黃國昌的兒子尚未成年，無須被起底，他反嗆，「這些小草的記憶力這麼差嗎？」他指出，黃國昌兒子名下的土地曾占用水保地，並設收費停車場，涉及違法行為。

廣告 廣告

四叉貓表示，他是因追查土地問題才發現黃國昌兒子身分證號疑似顯示在美國出生，「小小年紀就涉及違法佔用水保地，我講個兩句也不行？」他提到，當初開始違法佔地時，他兒子大約十歲，但土地仍登記在兒子名下。四叉貓認為，明明是黃國昌兒子涉及違法，卻被指控他「變態」，感到不解。

貼文下方有人留言表示「地主未成年，應該罵監護人才對」、「怕兒子被罵就不要把土地掛兒子名下」、「用同樣標準檢視黃國昌兒子違法事件，就像藍白陣營攻擊賴瑞隆8歲兒子一樣」、「是爸爸犯法賴給兒子？」等支持四叉貓的聲音。





原文出處：快新聞／嗆小草記憶力差？四叉貓：明明是黃國昌兒子違法

更多民視新聞報導

從車手變殺手？左營命案兇嫌連開16槍「安家費」金額曝光

飛行員一度昏迷幸已恢復意識！F-16戰機空中失控 兩萬呎急降至六千呎

國際刑警組織稱「台灣是中國的」！竟拒我國加入 外交部強硬反擊

